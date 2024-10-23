Tom Holland Ambil Peran dalam Film Terbaru Christopher Nolan

LOS ANGELES - Tom Holland sedang dipertimbangkan untuk menjadi bintang dalam proyek Christopher Nolan berikutnya. Jika terjadi kesepakatan, aktor pemeran Peter Parker dalam film ‘Spider-Man’ ini akan bermain peran dalam film yang direncanakan rilis pada 17 Juli 2026 tersebut.

Pemilihan Holland sebagai aktor tentu menjadi pertimbangan, sebab jadwal produksi yang akan dimulai pada 2025 kemungkinan akan bersamaan dengan proyek Spider-Man 4 milik Marvel Cinematic Universe.

Tak hanya Holland, aktor asal Amerika Serikat, Matt Damon juga digadang akan menjadi pemeran utama. Berbeda dengan Holland yang baru pertama kali bekerja sama dengan Nolan, Damon sendiri telah membintangi dua film besar Nolan, yakni ‘Interstellar’ dan ‘Oppenheimer’.

Meski judul film masih dirahasiakan, Hollywood Reporter mengabarkan bahwa Christopher Nolan akan menjadi penulis sekaligus sutradara dalam film yang didistribusikan oleh Universal Pictures.

Proyek ini kembali mempertemukan Nolan dengan studio yang mendukung kesuksesan besarnya dalam film ‘Oppenheimer,' yang meraih Oscar untuk film terbaik (serta enam penghargaan lainnya) dan menghasilkan $975 juta di box office global.

'Oppenheimer' melibatkan banyak bintang Hollywood, seperti Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, dan Josh Hartnett. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa sejumlah selebriti terkenal akan segera bergabung dengan Damon dan Holland dalam film yang akan datang ini.

