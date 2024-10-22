Raffi Ahmad Dilantik: Terima Kasih Istri Tercinta

JAKARTA – Presenter Raffi Ahmad resmi bergabung dengan Kabinet Merah Putih usai dilantik menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (22/10/2024).

Selama proses pelantikan, Raffi Ahmad terlihat ditemani oleh istri tercinta, Nagita Slavina. Tidak hanya Nagita, ternyata Raffi juga ditemani oleh Ibu Ami, ibu kandung Raffi, dan Ibu Rita yang merupakan ibu mertuanya dan ibu kandung Nagita Slavina selama proses pelantikan tersebut.

Sosok Nagita yang terlihat berdiri di belakang Raffi ketika berbicara di podium sontak menarik perhatian masyarakat. Memakai kebaya tradisional berwarna oranye, rambut disanggul rapi, dan riasan wajah yang lembut membuat banyak warganet yang memuji kecantikan Nagita Slavina.

Dirias oleh MUA Marlene Hariman, banyak warganet yang memuji dandanan Nagita yang terlihat segar dan natural. Tidak hanya warganet, beberapa selebriti juga ikut memuji penampilan Nagita Slavina saat menemani pelantikan Raffi Ahmad.

“Cakep banget make up-nya,” puji penyanyi Rossa di kolom komentar salah satu postingan Instagram Raffi dan Nagita @raffinagita1717.

“Cantik banget kak Gigi,” komentar selebgram Audrey Jasmine.

Selain penampilannya, Nagita yang terlihat selalu tersenyum selama menemani suaminya berbicara di podium juga menuai banyak pujian. Banyak warganet yang menganggap Nagita adalah istri yang suportif dan selalu siap mendukung dan mendampingi suaminya.

Raffi Ahmad sebagai suami juga menyadari dukungan sang istri terhadap dirinya. Saat berbicara di podium dan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukungnya, Raffi tidak lupa menyebut rasa terima kasihnya kepada istri tercinta.

“Saya juga mengucapkan terima kasih pastinya untuk istri saya tercinta dan keluarga,” ujarnya penuh haru.