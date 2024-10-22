Rakit Gundam, Cara Ernest Prakasa Quality Time Bersama Putranya

JAKARTA - Aktor, penulis, sekaligus komedian Ernest Prakasa kini memiliki hobi baru, yaitu mengoleksi dan merakit mainan robot Gundam. Bersama putranya, ia sering menghabiskan waktu luang dengan merakit action figure ini, yang juga menjadi momen quality time bersama.

Ernest mengungkapkan bahwa ia memiliki sekitar 20 koleksi action figure Robot Gundam, dan sejauh ini sudah merakit 11 di antaranya. Baginya, kegiatan merakit robot ini bukan hanya menyenangkan, tetapi juga menjadi cara untuk menyegarkan pikiran di tengah kesibukannya.

"Merakit itu sangat menyenangkan. Hari-hari kita kan sering sibuk dan hektik. Daripada terus-terusan melihat ponsel, lebih baik duduk tenang sambil merakit, dengan sabar dan mendengarkan musik atau podcast. Rasanya seperti meditasi atau terapi yang menyenangkan," ujar Ernest saat menghadiri acara Bandai Spirits Hobby Exhibition 2024 di Lotte Mall, Jakarta, baru-baru ini.

Ernest menceritakan, awal mula ia tertarik pada Gundam adalah karena putranya sering menonton anime tersebut di Netflix. Ia kemudian membelikan anaknya action figure Gundam seri HG (High Grade), yang lebih mudah dirakit. Namun, untuk dirinya sendiri, Ernest memilih seri MG (Master Grade), yang tingkat kesulitannya lebih tinggi dan lebih menantang.

"HG terlalu gampang buat gue. MG pertama yang gue beli itu Buster, dan jadi kesayangan karena itu yang pertama," kata Ernest.

Meski hobi ini kini menjadi aktivitas favoritnya, Ernest berusaha untuk tetap bijak, terutama dalam hal pengeluaran. Ia tak ingin kebablasan menghabiskan uang atau kehabisan tempat untuk menyimpan koleksinya.

"Gue berusaha gak kecanduan karena bisa boros. Rak udah mulai penuh, jadi harus bijak. Gak mau kasih contoh yang buruk buat anak-anak," ungkap Ernest.

Saat berlibur ke Tokyo, Ernest sempat mengunjungi Akihabara, pusat toko model kit terbesar di Jepang. Ia terkejut melihat banyaknya penggemar hobi Gundam di sana dan merasakan pengalaman yang luar biasa.

Terkait harga, Ernest menganggap hobi ini relatif terjangkau dibandingkan hobi lain yang pernah ia jalani, seperti mengoleksi Transformers. "Salah satu alasan gue suka hobi ini karena harganya terjangkau. Misalnya, anak-anak bisa beli yang seharga 200 ribuan, sementara untuk dewasa, model Master Grade sekitar 500-600 ribu. Dibandingkan hobi mobil mewah atau motor custom, ini jauh lebih bersahabat untuk kantong," jelasnya.