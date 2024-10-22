Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata Alfie Alfandy Soal Skandal Foto Syur Abidzar Al Ghifari

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |20:30 WIB
Kata Alfie Alfandy Soal Skandal Foto Syur Abidzar Al Ghifari
Kata Alfie Alfandy Soal Skandal Foto Syur Abidzar Al Ghifari. (Foto: Instagram/@abidzar73)
A
A
A

JAKARTA - Abidzar Al Ghifari masih bungkam terkait beredarnya foto syur mirip dirinya di media sosial. Ketika sang aktor enggan berkomentar, lalu apa kata sahabat?

Alfie Alfandy, salah satu sahabat Abidzar pun diburu awak media terkait permasalahan tersebut. Dalam acara perilisan trailer film terbarunya, sang aktor berusaha melarikan diri dari kejaran wartawan.

“Awas kaca!” katanya mengingatkan awak media agar berhati-hati saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (22/10/2024).

“Kok kabur sih Fie? Berarti rumor soal foto syur itu benar dong?” kata awak media mencecar sang aktor. Namun hingga Alfie Alfandy masuk ke dalam mobil, dia enggan berkomentar terkait skandal yang menimpa sahabatnya tersebut. 

Aksi bungkam Alfie tersebut sangat bertolak belakang dengan pembelaannya saat ada netizen yang memfitnah keluarga Abidzar pada Juli silam.

Alfie Alfandhy
Kata Alfie Alfandy Soal Skandal Foto Syur Abidzar Al Ghifari. (Foto: Okezone/Ayu Utami)

Sementara itu, Abidzar Al Ghifari sebenarnya sempat menanggapi skandal foto syurnya tersebut dengan mengunggah potret mata dengan latar hitam putih. Unggahan itu kemudian ramai dikomentari warganet.

“Bukannya sudah jelas ya. Dengan Abi posting ini ya ibaratnya kayak dia ‘melihat sebelah mata’, ‘memantau’, atau ‘lihat saja’. Dia kayak cuekin saja meski orang-orang mau anggap benar atau tidak. Terserah!” kata akun @nd.yln.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
