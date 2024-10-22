Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Paul DiAnno, Mantan Vokalis Iron Maiden Meninggal Dunia di Usia 66 Tahun

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |11:10 WIB
LONDON - Paul Di’Anno, mantan vokalis band Iron Maiden meninggal dunia di usia 66 tahun. Dia meninggal dunia di kediaman pribadinya di Salisbury, Inggris Selatan, pada 21 Oktober 2024.

“Atas nama keluarga, Conquest Music dengan berat hati mengumumkan kematian Paul Andrews alias Paul Di’Anno,” kata label tersebut seperti dikutip dari Variety, pada Selasa (22/10/2024). 

Paul Di'Anno, mantan vokalis band Iron Maiden meninggal dunia di usia 66 tahun, pada 21 Oktober 2024. (Foto: Conquest Music)

Paul Di’Anno lahir di Chingford, London Timur, Inggris, pada 17 Mei 1958. Dia menjadi vokalis band heavy metal Inggris, Iron Maiden, sepanjang tahun 1978 hingga 1981.

Di’Anno adalah vokalis untuk dua album awal Iron Maiden: ‘Iron Maiden’ (14 April 1980) dan ‘Killers’ (2 Februari 1981). Posisi mendiang kemudian digantikan Bruce Dickinson yang masih menjadi vokalis Iron Maiden.

“Setelah meninggalkan Iron Maiden, Paul Di’Anno merilis beberapa album solo dan tampil dalam beberapa proyek kolaborasi dengan musisi lain,” kata Conquest Music dalam lanjutan keterangannya. 

