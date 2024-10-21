Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis From, Serial Horor yang Membuat Stephen King Ketakutan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |02:06 WIB
Sinopsis From, Serial Horor yang Membuat Stephen King Ketakutan
Sinopsis From, Serial Horor yang Membuat Stephen King Ketakutan (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Serial From mulai tayang secara digital di Indonesia. Serial misteri FROM mendapatkan rating tinggi, yakni 7,7 di IMDb dan 96% Fresh di Rotten Tomatoes. 

Bahkan, Stephen King, raja horor, memuji serial ini. Diproduksi oleh tim yang juga mengerjakan Lost, FROM sering dibandingkan dengan serial populer The Walking Dead. Saksikan episode baru FROM Season 3 setiap hari Senin, yang tayang bersamaan dengan di Amerika, di CATCHPLAY+.

Sinopsis FROM Season 3

From (ditulis dengan gaya sebagai FROM) adalah serial televisi horor fiksi ilmiah asal Amerika yang diciptakan oleh John Griffin. Musim pertama serial ini tayang perdana pada 20 Februari 2022 di Epix, sebelum akhirnya pindah ke MGM+. Serial ini dibintangi oleh Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, David Alpay, Elizabeth Saunders, Scott McCord, dan Ricky He.

Cerita From berfokus pada Boyd Stevens (diperankan oleh Harold Perrineau), seorang Sheriff yang ditunjuk sendiri sekaligus walikota de facto kota tersebut. Ceritanya terutama berpusat pada keluarga Matthews yang terjebak di kota misterius ini setelah mengalami kecelakaan dalam perjalanan lintas negara mereka menggunakan RV. Mereka segera menyadari bahwa mereka tidak bisa keluar dari kota tersebut dan harus bekerja sama dengan penduduk lainnya untuk bertahan hidup dan menemukan jalan pulang.

Serial ini mendapat banyak ulasan positif, terutama untuk alur cerita, penyutradaraan, dan penampilan para pemerannya, khususnya Harold Perrineau. Di situs agregator ulasan Rotten Tomatoes, kesepakatan kritisnya berbunyi, "From berhasil memikat penonton dengan perjalanan yang menarik menuju sebuah tujuan yang misterius, dipimpin dengan baik oleh Harold Perrineau."

Pada April 2022, serial ini diperbarui untuk musim kedua yang tayang pada 23 April 2023 di MGM+ yang telah di-rebranding. Kemudian, serial ini diperbarui kembali untuk musim ketiga yang tayang perdana pada 22 September 2024.

Selain serial From ada pula beberapa series yang tayang di CATCHPLAY+, antara lain: 

Series From
Series From

THE EQUALIZER Season 4

Peraih nominasi Oscar, Queen Latifah, kembali memerankan Robyn McCall, sang Equalizer, versi perempuan dari karakter yang diperankan oleh Denzel Washington di layar lebar. Di musim ini, McCall berjuang menyelamatkan tim yang terancam oleh kehadiran mantan rekannya di CIA, Michelle Chambers. Jangan lewatkan aksi seru dan adegan stunt yang sebagian besar dilakukan sendiri oleh Latifah.

SPY X FAMILY CODE: WHITE

Anime viral Spy x Family hadir dalam versi layar lebar! Dalam petualangan penuh ketegangan dan adegan-adegan keluarga yang menggelitik, Anya menemukan koper misterius di kereta. Keluarga Forger pun harus terlibat dalam konspirasi yang mengancam perdamaian dunia. Ikuti petualangan seru mereka dalam film Spy x Family Code: White.

BEETLEJUICE BEETLEJUICE

Film karya Tim Burton ini mendapatkan sekuel yang spektakuler. Michael Keaton, Winona Ryder, dan Catherine O'Hara kembali memerankan karakter ikonik mereka, ditambah dengan Jenna Ortega dan Monica Bellucci. Beetlejuice Beetlejuice mengisahkan kembalinya hantu nakal setelah portal alam baka terbuka. Film ini tersedia sebagai layanan premium single rental di CATCHPLAY+ dan dikenakan biaya tambahan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
