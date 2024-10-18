Edward Akbar Disebut Pura-Pura Agamis, Tidak Pernah Berpuasa Sejak Kecil

JAKARTA – Proses perceraian antara Kimberly Ryder dan Edward Akbar masih berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Selama proses ini, banyak informasi yang terungkap ke publik, termasuk sikap Edward yang terlihat mendalami agama, namun ternyata berbeda dari kenyataan.

Irvina Zainal, ibunda Kimberly Ryder, mengungkapkan bahwa Edward Akbar hanya berpura-pura agamis di depan publik. Ia menyebutkan bahwa Edward tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang Muslim untuk berpuasa selama bulan Ramadhan.

Kimberly Ryder dan Edward Akbar

"Dia baru belajar tentang agama selama dua tahun ini, tetapi tidak pernah puasa dari kecil," ujar Irvina Zainal di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Irvina juga menegaskan agar Edward tidak terlalu membanggakan diri atas klaimnya yang mengaku agamis.