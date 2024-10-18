Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Abidzar Al Ghifari Dihujani Komentar Netizen Usai Foto Kontroversial di X

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |07:57 WIB
Abidzar Al Ghifari Dihujani Komentar Netizen Usai Foto Kontroversial di X
Abidzar Al Ghifari Dihujani Komentar Netizen Usai Foto Kontroversial di X (Foto: IG Abidzar)
JAKARTA - Abidzar Al Ghifari, putra dari Umi Pipik, kembali menjadi sorotan setelah beredarnya foto pria setengah telanjang yang diduga mirip dengan dirinya di media sosial X. 

Foto tersebut memperlihatkan seorang pria yang mirip dengannya sedang memamerkan alat kelaminnya, sehingga memicu kontroversi dan menjadi trending pada Kamis, 17 Oktober.

Hingga kini, baik Abidzar maupun ibunya, Pipik Dian Irawati, belum memberikan pernyataan resmi terkait beredarnya foto tersebut, baik melalui media sosial maupun secara langsung.

Abidzar Al Ghifari Dihujani Komentar Netizen Usai Foto Kontroversial di X
Abidzar Al Ghifari Dihujani Komentar Netizen Usai Foto Kontroversial di X

Namun, Abidzar sempat mengunggah sebuah foto hitam putih yang hanya memperlihatkan sebelah matanya. Ia tidak menuliskan keterangan apa pun pada unggahan tersebut, sehingga makna foto itu belum dapat dipastikan.

Unggahan tersebut menarik perhatian netizen dan telah mendapat lebih dari 2.000 komentar. Banyak penggemar yang mendesak Abidzar untuk segera memberikan klarifikasi agar kabar yang beredar tidak semakin liar.

Terlepas dari kebenaran foto tersebut, netizen berdoa agar Abidzar dan keluarganya kuat dalam menghadapi ujian ini.

Telusuri berita celebrity lainnya
