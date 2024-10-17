Foto Mirip Abidzar Al Ghifari Setengah Telanjang Sambil Pamer Alat Kelamin Viral di X

Foto Mirip Abidzar Al Ghifari Setengah Telanjang Pamer Alat Kelamin Viral di X. (Foto: Instagram/Abidzar Al Ghifari)

JAKARTA - Abidzar Al Ghifari mendadak viral di media sosial X, pada Kamis (17/10/2024). Penyebabnya, tersebar foto mirip sang aktor yang tengah memamerkan alat kelaminnya.

Dalam foto yang dibagikan akun @satria_gigin tersebut, pria mirip Abidzar itu mengenakan kaus berwarna hitam. Dia mengambil foto selfie menyamping dan mengangkat kausnya.

Pose itu membuat alat kelamin Abidzar Al Ghifari terekspose begitu gamblang. "Viral, foto yang memperlihatkan Abidzar setengah telanjang," kata akun tersebut.

oto Mirip Abidzar Al Ghifari Setengah Telanjang Pamer Alat Kelamin Viral di X. (Foto: X/@satria_gigin)

Foto itu pertama kali dibagikan oleh akun X @ozi_sobari di komunitas Gay Indonesia. Terkait peredaran foto tersebut, putra Umi Pipik itu belum merilis pernyataan apapun.

Sejak diunggah akun @satria_gigin pada Kamis (17/10/2024) pukul 13.41 WIB, foto itu sudah dilihat 89,800 kali. Unggahan itu pun ramai dikomentari warganet.

"Gue masih tidak percaya. Nunggu klarifikasi saja deh," kata akun @guanlill.

Akun @titisan juga yakin, pria di dalam foto itu bukanlah Abidzar. "Didikan orangtua mencerminkan anaknya. Jadi tidak mungkin itu Abidzar. Pasti hanya mirip atau editan." kata akun tersebut.*



