Doa di Depan Kakbah Terkabul, Davina Karamoy Borong 3 Piala IMA Awards 2024

JAKARTA - Davina Karamoy meraih pencapaian luar biasa di IMA Awards 2024 dengan membawa pulang tiga piala berkat perannya yang memukau dalam film Ipar Adalah Maut.

Ini menjadi momen istimewa dalam kariernya di dunia akting, di mana ia memenangkan penghargaan untuk Pemeran Pendukung Wanita Terbaik, Pemeran Pendukung Wanita Terfavorit, serta Pemeran Pasangan Terfavorit bersama Deva Mahenra.

Saat menerima penghargaan, Davina terlihat sangat terharu, bahkan berkaca-kaca. Ia merasa tak percaya, karena dalam debut nominasinya, ia berhasil menyabet tiga piala sekaligus.

Peran Rani, si penggoda kakak ipar dalam film tersebut, tampaknya begitu membekas di hati penonton, hingga mengantarkannya pada kesuksesan besar.

Davina mengungkapkan bahwa tiga penghargaan yang ia terima adalah jawaban dari doa-doanya di depan Kakbah ketika menjalankan ibadah umrah beberapa waktu lalu.

"Ini juga salah satu doa aku. Alhamdulillah malah dapat tiga. Doa di depan Kakbah yang terkabul," ujarnya dalam wawancara di kanal YouTube Starpro, Kamis (17/10/2024).

Davina pun bercerita tentang pengalaman spiritualnya saat menjalankan umrah. Ia sangat tersentuh ketika pertama kali melihat Ka'bah, momen yang menurutnya mengubah hidupnya.

"Terharu banget pertama kali lihat Kakbah. Biasanya cuma lihat di sajadah. Itu benar-benar momen yang berkesan dan lumayan mengubah hidup saya," ungkapnya dengan haru.