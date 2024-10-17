6 Mantan Pacar Liam Payne, Nomor 3 Sampai Punya Anak Bareng

6 Mantan Pacar Liam Payne, Nomor 3 Sampai Punya Anak Bareng. (Foto: Liam Payne dan Kate Cassidy/Instagram/@kateecass)

JAKARTA - Mantan pacar Liam Payne menjadi sorotan warganet setelah penyanyi 31 tahun itu dirumorkan depresi akibat gugatan yang dilayangkan perempuan di masa lalunya.

Liam diketahui meninggal dunia setelah jatuh dari balkon kamar hotelnya yang terletak di lantai tiga Casa Sur Palermo, Buenos Aires, pada 16 Oktober 2024, pukul 17.00 waktu setempat.

Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari otoritas setempat terkait detail penyebab kematian sang penyanyi. Benarkah Liam Payne depresi karena ulah mantan pacarnya?

Lalu mantan pacarnya yang mana membuat Liam begitu stres? Nah, deretan mantan pacar personel One Direction itu akan dibahas dalam artikel ini seperti dikutip dari Daily Mail, pada Kamis (17/10/2024).

1.Danielle Peazar

Mantan Pacar Liam Payne. (Foto: Danielle Peazer/Instagram)

Liam bertemu dengan Danielle yang berprofesi sebagai penari saat tampil dalam ajang The X Factor, pada 2010. Mereka kemudian berpacaran selama 2 tahun. Mereka sempat balikan pada 2012 namun putus lagi setahun kemudian.

2.Sophia Smith

Setelah menyelesaikan hubungannya dengan Daniella, Liam Payne kemudian menjalin asmara dengan teman masa sekolahnya, Sophia Smith. Liam putus dari Sophia pada Oktober 2015, selang seminggu setelah mereka membahas pernikahan.

Dalam wawancara dengan majalah Attitude, Liam Payne tak menampik pernah membahas pernikahan dengan Sophia Smith. "Tapi rasanya terlalu terburu-buru kami menikah di usia 22 tahun. Aku harus melepasnya melakukan apa yang dia suka."

3.Cheryl

Mantan pacar Liam Payne selanjutnya adalah Cheryl, yang lebih tua 10 tahun darinya. Menariknya, Liam pertama kali bertemu Cheryl saat usianya masih 14 tahun sementara sang penyanyi 24 tahun.

Mantan Pacar Liam Payne. (Foto: Cheryl/Instagram)

Walau begitu, mereka baru resmi berpacaran pada Desember 2015 dan baru go public tentang hubungan mereka pada Februari 2016. Pasangan ini kemudian putus pada Juli 2018, namun memiliki anak bersama yang diberi nama Bear.

4.Cairo Dwek

Mantan Pacar Liam Payne. (Foto: Cairo Dwek/Instagram)

Pelantun What Makes You Beautiful tersebut kemudian menikmati romansa singkat di musim panas 2018. Kala itu, dia menjalin asmara selama 2 bulan dengan model cantik bernama Cairo. Namun Liam Payne mengumumkan telah putus dari Cairo Dwek, pada September 2018.

