Liam Payne, Eks Personel One Direction, Meninggal Dunia Usai Jatuh dari Lantai 3 Hotel

LOS ANGELES - Liam Payne datang dengan kabar duka. Mantan anggota grup vokal One Direction, Liam James Payne, dikabarkan meninggal dunia pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Liam, yang meninggal pada usia 31 tahun, mengalami kecelakaan fatal setelah terjatuh dari lantai tiga sebuah hotel.

Pihak kepolisian Argentina telah mengonfirmasi kematian penyanyi dan penulis lagu tersebut. Liam dikabarkan meninggal di salah satu hotel yang terletak di kawasan Palermo, Buenos Aires, Argentina.

"Liam James Payne, komposer dan gitaris, mantan anggota band One Direction, meninggal dunia hari ini setelah jatuh dari lantai tiga sebuah hotel di Palermo," demikian pernyataan resmi dari polisi setempat.

Liam Payne dikenal sebagai salah satu anggota One Direction, boyband yang terbentuk pada tahun 2010 melalui ajang pencarian bakat X Factor di Inggris. Bersama Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson, dan Zayn Malik, Liam turut membawa One Direction menjadi fenomena besar di dunia musik pop internasional.

Meskipun One Direction mengumumkan hiatus pada tahun 2016, boyband tersebut tidak pernah secara resmi membubarkan diri. Sebelum meninggal, Liam juga sempat mengumumkan bahwa dirinya sedang mengerjakan proyek album solo.

Kehilangan Liam Payne tentu meninggalkan duka mendalam bagi para penggemar dan industri musik global.

