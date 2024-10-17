Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Liam Payne Meninggal Dunia, Rachel Vennya dan Azizah Salsha Patah Hati

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |15:55 WIB
Liam Payne Meninggal Dunia, Rachel Vennya dan Azizah Salsha Patah Hati
Liam Payne Meninggal Dunia, Rachel Vennya dan Azizah Salsha Patah Hati. (Foto: Instagram/Rachel Vennya/Azizah Salsha)
A
A
A

JAKARTA - Rachel Vennya dan Azizah Salsha mengungkapkan duka mereka atas berpulangnya Liam Payne usai jatuh dari balkon kamar hotelnya di Buenos Aires, Argentina, pada 16 Oktober 2024.

Lewat Insta Story, Zize -demikian dia akrab disapa- mengunggah foto seputar informasi terkait meninggalnya Liam Payne. Foto itu dilengkapinya dengan emoji hati yang patah.

Liam Payne
Liam Payne

Azizah Salsha tampaknya salah satu Directioners Indonesia. Dia sempat menonton konser Niall Horan bertajuk The Show Live On Tour 2024  di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada 11 Mei silam.

Sementara, Rachel Vennya mengunggah foto informasi meninggalnya Liam Payne dari sumber yang berbeda dengan membubuhi emoji bersedih.

Unggahan itu kemudian dilengkapi mantan kekasih Salim Nauderer tersebut dengan backsound lagu One Direction berjudul Story of My Life.

Halaman:
1 2
