Abidzar Al Ghifari Akui Tak Risih Dijodohkan dengan Sintya Marisca

JAKARTA - Abidzar Al Ghifari memberikan tanggapan terkait isu perjodohannya dengan Sintya Marisca. Menariknya, dia mengaku tidak risih saat dijodoh-jodohkan netizen dengan Sintya.

"Nggak (terganggu), ya semua orang punya ekspektasi dan keinginan masing-masing. Mau dijodohkan, kan dijodohkan bukan sama Sintya saja. Sama kak Irish juga, ya udah," ujar Abidzar Al Ghifari di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan belum lama ini.

Abidzar Al Ghifari Akui Tak Risih Dijodohkan dengan Sintya Marisca (Foto: Instagram/abidzar73)



Abidzar lalu menjelaskan hubungan sebenarnya yang terjalin dengan Sintya Marisca selama ini. Dia menegaskan jika ia dan Sintya hanya berteman baik, namun sering bertukar pikiran dalam banyak hal.



"Ya nggak ada gimana-gimana teman baik aja. Kita teman baik aja, teman main, teman nongkrong karena kebetulan terlibat dari model ya udah,"



"(Sintya Marisca-red) Baik kok baik orangnya. Juga asik, kita sama-sama main motor juga jadi nyambung aja main motor," tambahnya.



Abidzar memilih untuk memaklumi kelakuan netizen soal perjodohannya dengan sang aktris. Terpenting baginya, bisa menjaga hubungan baik oleh siapapun termasuk dengan Sintya Marisca.