Beredar Foto Diduga Kamar Hotel Liam Payne, Heroin Foil Berserakan

BUENOS AIRES - Kabar meninggalnya Liam Payne, mantan anggota grup vokal One Direction, terus menjadi perhatian. Penyanyi yang meninggal dunia pada usia 31 tahun ini mengalami kecelakaan tragis setelah terjatuh dari lantai tiga sebuah hotel.

Baru-baru ini, sebuah akun di X (@yslonika) membagikan foto yang diduga menampilkan kondisi kamar hotel tempat Liam menginap sebelum insiden tersebut terjadi.

Dalam foto tersebut, terlihat beberapa barang berserakan, termasuk yang diduga heroin foil dan layar pecah yang diyakini dihancurkan oleh Liam.

"Ini kamar hotel Liam?" tulis @yslonika dalam unggahannya, yang viral pada Kamis (17/10/2024).