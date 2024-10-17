Rizky Irmansyah dan Ifan Seventeen Hadirkan Prabowo Subianto di Video Klip Pernah di Sana

JAKARTA - Rizky Irmansyah merupakan Sekretaris Pribadi yang telah mendampingi Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, selama lebih dari satu dekade.

Bakat musik yang sudah diasah sejak masa SMP, kini kembali bersinar melalui perilisan lagu terbarunya berjudul Pernah Di Sana. Lagu yang dirilis pada kamis (17/10) ini Rizky nyanyikan bersama musisi ternama Indonesia, Ifan Seventeen.

Ifan Seventeen sendiri dikenal sebagai vokalis dari band Seventeen sejak tahun 2006. Setelah band tersebut mengalami musibah tsunami pada tahun 2018, Ifan tetap berkarya dengan merilis beberapa single sebagai solois dan berkolaborasi dengan berbagai musisi Indonesia.

Lagu Pernah Di Sana menggambarkan perjuangan besar seseorang yang melalui berbagai tantangan dan proses naik turun untuk mencapai kesuksesan. Seperti yang tertuang dalam liriknya, "Malamku pun pernah gelap. Siangku tak kalah panas. Jangan lihat ku kini. Aku pernah di sana." Pesan inspiratif dari lagu ini ditujukan khususnya kepada para remaja yang sedang berjuang meraih kesuksesan.

Rizky Irmansyah dan Ifan Seventeen

Rizky dan Ifan merilis lagu Pernah Di Sana sebagai persembahan khusus untuk peringatan hari ulang tahun presiden terpilih, Prabowo Subianto yang ke-73. Sosok Prabowo dianggap mampu mewakili dan memotivasi masyarakat melalui perjuangannya yang tak pernah mengenal lelah.

Dengan lirik yang penuh inspirasi dan komposisi musik yang membangkitkan semangat, Rizky dan Ifan optimis bahwa masa depan cerah ada pada anak-anak yang saat ini sedang berjuang meraih impian. Lagu ini diharapkan dapat menggetarkan semangat para pecinta musik yang mendengarkannya.

Rizky dan Ifan mengungkapkan bahwa dalam proses pembuatan video klip lagu kedua ini penuh dengan perjuangan. Lokasi syuting video klip "Pernah Di Sana" dilakukan di daerah Garut, Jawa Barat, dan mereka pun harus menempuh perjalanan darat yang cukup terjal untuk mencapai lokasi tersebut.

“Proses syutingnya cukup menantang, karena kami harus sedikit mendaki ke area yang lebih tinggi untuk mendapatkan footage yang indah,” ungkap Rizky.

Meski begitu, Rizky dan Ifan menikmati setiap proses yang dijalani bersama tim, sejalan dengan makna lagu "Pernah Di Sana" yang mereka ciptakan bersama.