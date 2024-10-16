Cinta Laura Tampil Garang dalam Series Dendam, Hanya di Vision+

Cinta Laura Tampil Garang dalam Series Dendam, Hanya di Vision+.

JAKARTA – Cinta Laura tampil garang dalam series Vision+, Dendam. Series bergenre laga yang menghadirkan aksi mendebarkan ini bisa Anda tonton secara gratis lewat tautan berikut ini.

Dalam series tersebut, dia berperan sebagai Renata, seorang polisi sekaligus petarung MMA yang tangguh di District 8. Cinta Laura menjadi lawan yang berat bagi Ayuma (Ismi Melinda) dalam pertarungan sengit di ring milik James (Arya Vasco).

Cinta Laura mengaku tidak kesulitan mendalami perannya sebagai Renata karena sejak kecil sudah akrab dengan dunia olahraga. Bahkan, dia sempat mempelajari Muaythai selama 2 tahun tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat.

Cinta Laura tampil garang dalam series Dendam.

“Dalam kehidupan nyata, aku tak pernah menonjok orang. Tapi lewat series ini, aku bisa melampiaskan kemarahan lewat adegan tendang-menendang, pukul-pukulan, bahkan bergelantungan dari lantai lima tanpa body double!” ujarnya.

Penasaran aksi seru Cinta Laura dalam series Dendam? Anda bisa streaming di Vision+ dengan mengklik link ini dan unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

