Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cinta Laura Tampil Garang dalam Series Dendam, Hanya di Vision+

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |20:25 WIB
Cinta Laura Tampil Garang dalam Series Dendam, Hanya di Vision+
Cinta Laura Tampil Garang dalam Series Dendam, Hanya di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Cinta Laura tampil garang dalam series Vision+, Dendam. Series bergenre laga yang menghadirkan aksi mendebarkan ini bisa Anda tonton secara gratis lewat tautan berikut ini.

Dalam series tersebut, dia berperan sebagai Renata, seorang polisi sekaligus petarung MMA yang tangguh di District 8. Cinta Laura menjadi lawan yang berat bagi Ayuma (Ismi Melinda) dalam pertarungan sengit di ring milik James (Arya Vasco). 

Cinta Laura mengaku tidak kesulitan mendalami perannya sebagai Renata karena sejak kecil sudah akrab dengan dunia olahraga. Bahkan, dia sempat mempelajari Muaythai selama 2 tahun tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat.

Cinta Laura mengaku gugup jelang penayangan series Vision Dendam
Cinta Laura tampil garang dalam series Dendam. (*Foto: MNC Media)

“Dalam kehidupan nyata, aku tak pernah menonjok orang. Tapi lewat series ini, aku bisa melampiaskan kemarahan lewat adegan tendang-menendang, pukul-pukulan, bahkan bergelantungan dari lantai lima tanpa body double!” ujarnya.

Penasaran aksi seru Cinta Laura dalam series Dendam? Anda bisa streaming di Vision+ dengan mengklik link ini dan unduh aplikasinya di Play Store atau App Store. Nikmati juga berbagai konten serunya dengan berlangganan mulai Rp20.000.

Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146198/cinta_laura-N0WM_large.jpg
Cinta Laura Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat: Kemajuan untuk Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/33/3139755/syahrini-YcQK_large.jpg
Melenggang di Cannes Film Festival 2025, Syahrini Dapat Penghargaan dari UNESCO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/33/3139738/cinta_laura-6h0i_large.jpg
Cinta Laura Tampil Memukau di Cannes Film Festival 2025, Tuai Pujian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/33/3110017/cinta_laura-OrAw_large.jpg
Cinta Laura Bersih-bersih Sampah di Jakarta Bareng Fans, Netizen Salut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/206/3097406/cinta_laura-91Rb_large.jpg
Cinta Laura Nekat Lakukan Adegan Ekstrem Tanpa Pemeran Pengganti di Film Panggonan Wingit 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/598/3086712/cinta_laura-0SAY_large.jpg
Kehilangan Keluarga, Cinta Laura Ungkap Alasan di Balik Misi Balas Dendam dalam Series Terbarunya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement