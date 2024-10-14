Advertisement
Akting Laga dalam Dendam, Cinta Laura Berguru pada Abah Dinar

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |15:30 WIB
Akting Laga dalam <i>Dendam</i>, Cinta Laura Berguru pada Abah Dinar
Akting Laga dalam Dendam, Cinta Laura Berguru pada Abah Dinar. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTACinta Laura menjajal sesuatu berbeda dalam series terbaru Vision+, Dendam. Kali ini, dia berperan sebagai perempuan tangguh yang berjuang mencari keadilan untuk keluarganya. 

Karakter Renata tersebut menyatu apik dengan Cinta yang dikenal cerdas dan pemberani. “Aku excited banget karena aku belum pernah main action kan. Padahal pengin dari dulu,” ujar sang aktris di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Lewat Dendam, Cinta Laura membuktikan kemampuannya dalam melakoni adegan laga. Dia bersyukur, bisa bekerja sama dengan Abah Dinar yang memiliki pengalaman panjang dalam film/sinetron laga. 

Dendam
Akting Laga dalam Dendam, Cinta Laura Berguru pada Abah Dinar. (Foto: MNC Media)

“Beliau kan legend banget membuat koreografi film laga Indonesia. Jadi aku pikir ya why not ambil proyek ini?” kata sang aktris menambahkan.

Selama syuting Dendam, Cinta Laura semakin akrab dengan ring tinju. Hal inilah yang membuat dia antusias hadir di Burn 83, tempat latihan boxing yang terletak di pusat Jakarta. Burn 83 menawarkan kelas reguler dan ruang privat bagi mereka yang ingin latihan lebih fokus dan eksklusif. 

Akting Cinta Laura dalam Dendam bisa Anda tonton melalui link berikut ini. Pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya di App Store dan Play Store di sini serta pilih paket berlangganan mulai Rp20.000. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

