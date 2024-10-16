Cerita Fatin Shidqia Kepincut Hobi Menembak

JAKARTA - Fatin Shidqia Lubis memposting dirinya yang mencoba kegiatan menembak di Lapangan Tembak Faletehan Kodam Jaya, Jakarta Timur melalui sebuah video yang diunggah ke akun Instagram pribadinya pada Senin (14/10/2024).

Dalam video berdurasi singkat tersebut, Fatin memperlihatkan keseruannya menembaki berbagai papan sasaran tembak menggunakan senjata api. Penggunaan senjata tersebut telah dilakukan di bawah pengawasan dan dilengkapi dengan alat pelindung pendengaran.

Fatin menjelaskan kalau kegiatan tembak menembak tersebut merupakan hal baru baginya. Awalnya, ia merasa penasaran dengan kegiatan menembak tersebut karena ia sempat melihat orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut lewat beberapa kali di sosial medianya.

Fatin Shidqia Lubis

“Aku cari tempat yang paling dekat dan kebetulan jadwal aku memungkinkan. Jadi aku langsung gas,” terang Fatin kepada Tim Okezone.

Selain rasa penasaran karena melihat berbagai video menembak yang berseliweran di sosial media, Fatin juga mengungkap bahwa dirinya memang menyukai game tembak-tembakan sedari dulu. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuatnya ingin mencoba kegiatan menembak.

“Daripada cuma main gamenya, mending coba langsung gak sih?” katanya.

Meski mengaku sangat menikmati pengalaman pertamanya melakukan kegiatan menembak, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat X Factor tersebut mengaku belum tahu akan menjadikan kegiatan tersebut sebagai rutinitas atau tidak. Yang pasti, ia tidak menutup kemungkinan akan melakukan kegiatan tersebut lagi di masa depan.

“Pas coba pertama kali itu seru dan buat aku jadi fokus. Mau banget coba lagi,” ungkap Fatin.