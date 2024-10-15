Rowoon Terciduk Clubbing dan Cium Mantan Pacar Cristiano Ronaldo

SEOUL - Rowoon dikabarkan dekat dengan aktris seksi asal Spanyol, Sonia Monroy. Rumor tersebut mencuat setelah seorang narasumber mengatakan keduanya berciuman di sebuah kelab malam di Milan, Italia, pada 12 Oktober 2024.

Meski tidak ada bukti mereka berciuman, namun ada video yang memperlihatkan Rowoon dan Sonia terlihat asyik berjoget di area VIP kelab malam tersebut. Tabloid La Van Guardia mengatakan, sang aktor tak berusaha menutupi identitasnya dari publik.

Aksi Rowoon tersebut menuai dukungan fans internasional yang menilai sang aktor cukup berani mengekspresikan dirinya. Hal ini mengingat skandal asmara bisa membuat karier seorang artis hancur di Korea Selatan.

Tak hanya dirumorkan punya hubungan dengan artis luar negeri, aktor bernama asli Kim Seok Woo itu ternyata punya jarak usia cukup jauh dengan Sonia, sekitar 29 tahun. Saat ini, Rowoon berusia 28 tahun, sementara Sonia 57 tahun.

Momen kedekatan keduanya kemudian ramai dikomentari warganet di platform X. “Rowoon dan Sonia Monroy bercumbu di kelab malam?? Akhirnya, ada artis Korea yang punya skandal asmara yang normal,” ungkap akun @IrisBarryAllen.

Akun @mmbffr mengatakan, “Jadi menurut ‘sumber anonim’ sebenarnya ada video di mana Rowon dan Sonia berciuman. Dan aksi itu mereka lakukan tanpa sembunyi-sembunyi.”

Hingga berita ini diturunkan, FNC Entertainment selaku agensi yang menaungi Rowoon belum menanggapi skandal asmara sang aktor. Sonia yang diketahui baru menceraikan suami brondongnya juga bungkam soal rumor tersebut.