Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mahalini Angkat Bicara Usai Disebut Egois saat Duet Bareng Isyana Sarasvati

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |10:02 WIB
Mahalini Angkat Bicara Usai Disebut Egois saat Duet Bareng Isyana Sarasvati
Mahalini Angkat Bicara Usai Disebut Egois saat Duet Bareng Isyana Sarasvati (Foto: IG Mahalini)
A
A
A

JAKARTA - Duet Mahalini dan Isyana Sarasvati menjadi perbincangan hingga saat ini. Dalam duet tersebut, Mahalini disebut egois hingga tak ingin mengalah agar bisa dilihat banyak orang.

Menghadapi tudingan tersebut, Mahalini pun akhirnya angkat bicara. Ia menjelaskan soal teknik pembagian suara.

Menurut Mahalini pembagian suara ini sudah sesuai dengan kesepakatan dengan Isyana. Sehingga Mahalini tak melakukan improvisasi atau egois seperti tudingan yang dialamatkan kepadanya.

Mahalini Angkat Bicara Usai Disebut Egois saat Duet Bareng Isyana Sarasvati
Mahalini Angkat Bicara Usai Disebut Egois saat Duet Bareng Isyana Sarasvati

“Pembagian suara udah kesepakatan kita berdua dan aku selalu mengutamakan kenyamanan teman duet aku karena dia duet di stage aku. Kalo dia
minta aku ngelead ya aku ngelead vocalnya, paham? Nggak wkwk,” ujar Mahalini dalam salah satu unggahan di kolom komentar.

Seperti diketahui, Mahalini dan Isyana Sarasvati duet dalam lagu Sial di salah satu festival musik. Dalam potongan video yang beredar, ada saja ulah komentar usil seorang netizen.

"Egois atau tidaknya seorang penyanyi akan terlihat ketika duet," tulid @que***.

"Lini pengen terlihat lebih oke, pengen dipuji power-nya bagus, pengen dibandingi lebih bagus sepertinya," tulis @chi***.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/33/3157426/mahalini_raharja-8iDv_large.jpg
Merah Menyala, Mahalini Tampil Stylish saat Main Padel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115175/mahalini_raharja-S45g_large.jpg
Usai Mualaf, Mahalini Bakal Aqiqah Bareng sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114337/mahalini-Tb0U_large.jpg
Mahalini dan Rizky Febian Sambut Anak Pertama, Namanya Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114348/kabar_bahagia_mahalini_melahirkan_anak_pertama-XrRE_large.jpg
Kabar Bahagia, Mahalini Melahirkan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/205/3108665/mahalini-MrIL_large.jpg
Mahalini Kaget Angie Carvalho Bawakan Ini Laguku di Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/33/3107846/rizky_febian-J1lX_large.jpg
Mahalini Janji Tak Perlihatkan Wajah Anak Pertama demi Kesehatan Mental
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement