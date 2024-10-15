Mahalini Angkat Bicara Usai Disebut Egois saat Duet Bareng Isyana Sarasvati

JAKARTA - Duet Mahalini dan Isyana Sarasvati menjadi perbincangan hingga saat ini. Dalam duet tersebut, Mahalini disebut egois hingga tak ingin mengalah agar bisa dilihat banyak orang.

Menghadapi tudingan tersebut, Mahalini pun akhirnya angkat bicara. Ia menjelaskan soal teknik pembagian suara.

Menurut Mahalini pembagian suara ini sudah sesuai dengan kesepakatan dengan Isyana. Sehingga Mahalini tak melakukan improvisasi atau egois seperti tudingan yang dialamatkan kepadanya.

“Pembagian suara udah kesepakatan kita berdua dan aku selalu mengutamakan kenyamanan teman duet aku karena dia duet di stage aku. Kalo dia

minta aku ngelead ya aku ngelead vocalnya, paham? Nggak wkwk,” ujar Mahalini dalam salah satu unggahan di kolom komentar.

Seperti diketahui, Mahalini dan Isyana Sarasvati duet dalam lagu Sial di salah satu festival musik. Dalam potongan video yang beredar, ada saja ulah komentar usil seorang netizen.

"Egois atau tidaknya seorang penyanyi akan terlihat ketika duet," tulid @que***.

"Lini pengen terlihat lebih oke, pengen dipuji power-nya bagus, pengen dibandingi lebih bagus sepertinya," tulis @chi***.