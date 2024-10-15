Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Azizah Salsha Santai Dipanggil Nurul oleh Netizen

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |09:21 WIB
Azizah Salsha Santai Dipanggil Nurul oleh Netizen
Azizah Salsha Santai Dipanggil Nurul oleh Netizen (Foto: IG Azizah Salsha)
A
A
A

JAKARTA - Azizah Salsha, istri pesepakbola Pratama Arhan, masih menjadi sorotan publik terkait isu perselingkuhannya dengan Salim Nauderer. Sejak isu tersebut mencuat, netizen mulai menggunakan nama panggilan baru untuk Azizah, yaitu 'Nurul', sebagai bentuk sindiran di media sosial.

Biasanya, Azizah dikenal dengan panggilan 'Azizah' atau 'Zize', namun kali ini netizen lebih sering memanggilnya dengan nama 'Nurul'. Ternyata, nama ini diambil dari nama lengkapnya, Nurul Azizah Rosiade, sehingga sindiran tersebut menjadi lebih personal.

Menariknya, Azizah tampak santai menanggapi hal ini. Dalam unggahan terbarunya, ia bahkan menyebut dirinya sebagai 'Nurul' ketika memperlihatkan kegiatannya bermain golf, olahraga yang ia sukai. 

Pratama Arhan dan Azizah Salsha
Pratama Arhan dan Azizah Salsha

Ia menulis, "Back again with Nurul's fav sport, emo emo love," di akun Instagramnya, @azizahsalsha_, pada Selasa (15/10/2024).

Frasa 'emo emo love' juga menjadi bagian dari ejekan netizen, karena sebelumnya sempat tersebar obrolan mesra antara Azizah dan Salim yang dipenuhi dengan emoticon hati. Hal ini diketahui dari percakapan yang diungkap oleh Rachel Vennya, yang mendapatkan informasi langsung dari Pratama Arhan.

Netizen pun sering menggunakan istilah 'emo emo love' saat berkomentar di unggahan Azizah atau ketika ia berinteraksi dengan teman-temannya, termasuk dalam komentarnya di salah satu postingan Harris Vriza.

Dugaan perselingkuhan ini pertama kali terkuak setelah Rachel Vennya membagikan percakapan antara dirinya dan Arhan melalui Instagram. Dalam percakapan tersebut, Arhan mengungkapkan bahwa ia telah melakukan tugasnya sebagai suami dan menyerahkan keputusan kepada Rachel, apakah akan memviralkan masalah ini atau tidak.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175225/azizah_salsha-VzyL_large.jpg
Azizah Salsha Diisukan Pacaran dengan Nadif Zahiruddin usai Cerai dari Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/33/3173396/azizah_salsha-1FuM_large.jpg
Azizah Salsha Pilih Main Padel saat Pratama Arhan Ucap Ikrar Talak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149429/azizah_salsha-sr8O_large.jpg
Pesona Azizah Salsha Pakai Kebaya Emas, Semakin Mirip Ariel Tatum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/33/3118112/jessica_felicia-SB3Y_large.jpg
Damai dengan Azizah Salsha, Jessica Felicia Kapok Buat Konten Kehidupan Orang Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/33/3117946/azizah_salsha-i6oA_large.jpg
Azizah Salsha Resmi Cabut Laporan Atas Jessica Felicia, Ini Alasannya Mau Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/33/3096312/azizah_salsha-M7dQ_large.jpg
5 Sumber Kekayaan Azizah Salsha, yang Digosipkan Hamil Anak Pratama Arhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement