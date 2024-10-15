Azizah Salsha Santai Dipanggil Nurul oleh Netizen

JAKARTA - Azizah Salsha, istri pesepakbola Pratama Arhan, masih menjadi sorotan publik terkait isu perselingkuhannya dengan Salim Nauderer. Sejak isu tersebut mencuat, netizen mulai menggunakan nama panggilan baru untuk Azizah, yaitu 'Nurul', sebagai bentuk sindiran di media sosial.

Biasanya, Azizah dikenal dengan panggilan 'Azizah' atau 'Zize', namun kali ini netizen lebih sering memanggilnya dengan nama 'Nurul'. Ternyata, nama ini diambil dari nama lengkapnya, Nurul Azizah Rosiade, sehingga sindiran tersebut menjadi lebih personal.

Menariknya, Azizah tampak santai menanggapi hal ini. Dalam unggahan terbarunya, ia bahkan menyebut dirinya sebagai 'Nurul' ketika memperlihatkan kegiatannya bermain golf, olahraga yang ia sukai.

Pratama Arhan dan Azizah Salsha

Ia menulis, "Back again with Nurul's fav sport, emo emo love," di akun Instagramnya, @azizahsalsha_, pada Selasa (15/10/2024).

Frasa 'emo emo love' juga menjadi bagian dari ejekan netizen, karena sebelumnya sempat tersebar obrolan mesra antara Azizah dan Salim yang dipenuhi dengan emoticon hati. Hal ini diketahui dari percakapan yang diungkap oleh Rachel Vennya, yang mendapatkan informasi langsung dari Pratama Arhan.

Netizen pun sering menggunakan istilah 'emo emo love' saat berkomentar di unggahan Azizah atau ketika ia berinteraksi dengan teman-temannya, termasuk dalam komentarnya di salah satu postingan Harris Vriza.

Dugaan perselingkuhan ini pertama kali terkuak setelah Rachel Vennya membagikan percakapan antara dirinya dan Arhan melalui Instagram. Dalam percakapan tersebut, Arhan mengungkapkan bahwa ia telah melakukan tugasnya sebagai suami dan menyerahkan keputusan kepada Rachel, apakah akan memviralkan masalah ini atau tidak.