Syifa Hadju Menangis saat Tahu Kesha Ratuliu Hamil Anak Ketiga

JAKARTA - Kesha Ratuliu mengumumkan dirinya sedang hamil anak ketiganya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Kesha mengaku bahwa kehamilan ini tidak direncanakan, tetapi ia tetap bersyukur atas rezeki yang datang dalam keluarganya.

Seperti Kesha yang kaget dengan kabar ini, para sahabatnya pun merasakan hal yang sama. Ia membagikan momen reaksi dari beberapa teman dekatnya dalam sebuah video. Dalam video tersebut, terlihat reaksi terkejut dari beberapa artis dan teman-temannya seperti Aurel Hermansyah, Margin Wieheerm, Melody Prima, Lesti Kejora, Syifa Hadju, hingga Ira Nandha.

Kesha membagikan momen tersebut dengan keterangan, "OUR BESTFRIENDS' REACTION! Reaksi sahabat-sahabatku dan Adhi ini emang priceless banget. Walaupun nggak semuanya ada di video ini, tapi ekspresi mereka cukup mewakili yang lain, yang kurang lebih sama, yaitu shock!" tulis Kesha di Instagram @kesharatuliu05.

Dari sekian banyak reaksi yang menarik, momen yang paling mencuri perhatian adalah reaksi Syifa Hadju. Kekasih El Rumi itu terlihat sangat terkejut hingga menangis haru saat mengetahui kabar kehamilan sahabatnya. Syifa bahkan tampak memeluk Kesha sambil menangis, menunjukkan betapa tersentuhnya dia.

Reaksi Syifa Hadju yang emosional ini menarik perhatian netizen. Banyak yang menuliskan komentar, mulai dari menyinggung keinginan Syifa untuk segera menikah, hingga netizen yang ikut terbawa perasaan dan menangis melihat momen tersebut.

"Nangis banget lihat reaksi Cipa. Sabar ya Cip, Insya Allah nanti giliran kamu yang ada di posisi ini," tulis akun @hal***.