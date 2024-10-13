Mayang Lucyana Dipuji Semakin Glow Up, Tampil Cantik bak Gadis Bali

JAKARTA - Adik almarhumah Vanessa Angel, Mayang Lucyana belakangan sukses mencuri perhatian netizen. Bukan karena sisi kontroversionalnya, namun penampilan cantiknya yang kini banyak membuat warganet pangling.

Pasalnya pada awal kemunculannya di industri hiburan Tanah Air, penampilan Mayang tampak berbeda dengan saat ini.

Dulu, Mayang tampil dengan hijab dan kacamatanya. Wajahnya juga cenderung lebih kusam.

Namun usai terjun ke dunia hiburan Tanah Air dan viral karena sejumlah sisi kontroversialnya dengan sang ayah, Dody Sudrajat, penampilan Mayang berubah drastis. Apalagi setelah dia memutuskan untuk melakukan operasi plastik di bagian hidung beberapa waktu lalu.

Penampilan Mayang saat ini juga disebut-sebut lebih glowing dari sebelumnya. Salah satunya, dalam potret terbaru yang dia bagikan di akun Instagramnya.

Dalam potret tersebut, perempuan berusia 21 tahun ini tampil cantik bak gadis Bali dengan kebaya putih dan gaya rambut cepol.

Penampilan cantik Mayang lantas banjir pujian dari warganet. Tidak terkecuali netizen di X. Banyak yang menyebut, dia semakin glow up.

Tidak sedikit yang juga jadi termotivasi untuk bisa memiliki perubahan penampilan menjadi glow up seperti Mayang.

“Eh mayang kok makin cakep bjir? sampe pangling kek drastis bgt glow up nya, liat muka dia yg dulu bikin gue jadi termotivasi buat perawatan ke klinik,” tulis akun X @tanya***.

