Benny Laos Meninggal Dunia, Ashanty Sangat Syok

JAKARTA - Calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos meninggal dunia dalam tragedi speedboat yang terbakar saat berlabuh di Pelabuhan Regional Bobong, Taliabu Barat, Maluku Utara, Sabtu (12/10/2024). Kepergian Benny Laos menyisakan duka mendalam bukan hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, melainkan orang-orang yang juga mengenalnya, seperti keluarga artis Anang dan Ashanty. Mereka cukup dekat dengan Benny Laos dan sang istri, Sherly Tjoanda.

Bahkan beberapa bulan lalu, Anang, Ashanty, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar merilis lagu Torang Indonesia terilhami atas rasa toleransi yang tinggi di antara warga Morotai, Maluku Utara, di mana didukung penuh oleh Benny Laos dan istri. Saat mendengar kabar duka ini, Ashanty dan keluarga begitu syok seakan tak percaya.

"Masih belum percaya ya Allah," tulis Ashanty, dikutip dari unggahan @ashanty_ash, Minggu (13/10/2024).

Ashanty pun membagikan video kenangan momen kebersamaan keluarganya dengan keluarga mendiang Benny Laos. Benny tampak akrab dengan putra bungsu Ashanty dan Anang, Arsya yang sempat berseloroh menggunakan nama belakang Benny, 'Laos' untuk mengganti nama belakangnya menjadi 'Arsya Akbar Pemuda Laos'.

"Nggak cuma kami, semua anak-anak sampai sekarang sangat shock. Video bulan lalu ini kenangan sebelum pulang," ucapnya.

Jenazah Benny Laos diterbangkan dari Luwuk menuju Jakarta ke rumah duka yang beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 66 RT 9/7 Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2024). Sebelumnya, jenazah Benny Laos disemayamkan di rumah duka dan Krematorium Sentosa di Jalan Dr Abdul Rahman Saleh No. 24, Jakarta Pusat.