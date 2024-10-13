Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Benny Laos Meninggal Dunia, Ashanty Sangat Syok

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |19:55 WIB
Benny Laos Meninggal Dunia, Ashanty Sangat Syok
Benny Laos meninggal dunia, Ashanty sangat syok. (Foto: Instagram Ashanty)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos meninggal dunia dalam tragedi speedboat yang terbakar saat berlabuh di Pelabuhan Regional Bobong, Taliabu Barat, Maluku Utara, Sabtu (12/10/2024). Kepergian Benny Laos menyisakan duka mendalam bukan hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, melainkan orang-orang yang juga mengenalnya, seperti keluarga artis Anang dan Ashanty. Mereka cukup dekat dengan Benny Laos dan sang istri, Sherly Tjoanda. 

Bahkan beberapa bulan lalu, Anang, Ashanty,  Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar merilis lagu Torang Indonesia terilhami atas rasa toleransi yang tinggi di antara warga Morotai, Maluku Utara, di mana didukung penuh oleh Benny Laos dan istri. Saat mendengar kabar duka ini, Ashanty dan keluarga begitu syok seakan tak percaya. 

"Masih belum percaya ya Allah," tulis Ashanty, dikutip dari unggahan @ashanty_ash, Minggu (13/10/2024).

Ashanty pun membagikan video kenangan momen kebersamaan keluarganya dengan keluarga mendiang Benny Laos. Benny tampak akrab dengan putra bungsu Ashanty dan Anang, Arsya yang sempat berseloroh menggunakan nama belakang Benny, 'Laos' untuk mengganti nama belakangnya menjadi 'Arsya Akbar Pemuda Laos'.

"Nggak cuma kami, semua anak-anak sampai sekarang sangat shock. Video bulan lalu ini kenangan sebelum pulang," ucapnya.

Jenazah Benny Laos diterbangkan dari Luwuk menuju Jakarta ke rumah duka yang beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 66 RT 9/7 Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2024). Sebelumnya, jenazah Benny Laos disemayamkan di rumah duka dan Krematorium Sentosa di Jalan Dr Abdul Rahman Saleh No. 24, Jakarta Pusat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/15/205/2018276/karya-alasan-ashanty-tak-menolak-nyanyikan-lagu-lama-anang-hermansyah-mR3TNrEZpO.jpg
Karya, Alasan Ashanty Tak Menolak Nyanyikan Lagu Lama Anang Hermansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/09/205/1884341/ingin-sukses-seperti-ashanty-kinan-bentuk-senja-band-VHVEy0Uyzy.jpg
Ingin Sukses Seperti Ashanty, Kinan Bentuk 'Senja' Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/10/28/205/1239842/ashanty-ketagihan-kolaborasi-bareng-kd-dan-syahrini-sVb6JtJsJs.png
Ashanty Ketagihan Kolaborasi Bareng KD dan Syahrini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/10/27/205/1238730/dibayar-mahal-ashanty-ajak-kd-syahrini-bikin-trio-SX8EKMx4bx.jpg
Dibayar Mahal, Ashanty Ajak KD & Syahrini Bikin Trio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/05/06/205/1145747/punya-anak-ashanty-justru-makin-laris-NZRSaUmooJ.jpg
Punya Anak, Ashanty Justru Makin Laris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/05/01/205/1143358/ashanty-kembali-dengan-sangat-berbeda-H7ovpLZ2Gd.jpg
Ashanty Kembali dengan Sangat Berbeda
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement