JAKARTA - Raffi Ahmad menanggung biaya persalinan Mpok Alpa yang kabarnya mencapai Rp150 juta. Mpok Alpa melahirkan bayi kembar berjenis kelamin laki-laki secara caesar di RS Bunda Menteng, Jakarta Pusat, pada 7 Oktober 2024.

Momen Mpok Alpa melahirkan disiarkan langsung oleh program FYP yang tayang di salah satu televisi swasta. Sementara presenter Melaney Ricardo didapuk untuk memandu jalannya proses persalinan presenter bernama asli Nina Carolina tersebut.

Dalam kesempatan itu, Melaney tampak menggoda Raffi Ahmad untuk segera menyiapkan uang untuk membayar persalinan Mpok Alpa. Sementara Irfan Hakim sempat membocorkan besaran dana persalinan anak kembar Mpok Alpa.

Saat melihat ponsel Raffi Ahmad, Irfan hakim sempat terkejut melihat besaran biaya caesar Mpok Alpa. “Tiga digit, Fi? Rp150 juta?” katanya yang diprotes suami Nagita Slavina itu dengan, “Eh, jangan disebut!”

Pada Mei silam, Mpok Alpa telah mengonfirmasi bahwa semua biaya persalinannya akan ditanggung oleh Raffi Ahmad. Dia bersyukur, karena personel Bukan Bintang Biasa itu tahu persis biaya persalinan anak kembar.*

