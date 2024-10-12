Tubagus Joddy, Sopir Mendiang Vanessa Angel Kini Jadi Kameramen Raffi Ahmad

JAKARTA - Tubagus Joddy, mantan sopir mendiang Vanessa Angel, telah dipekerjakan Raffi Ahmad menjadi kameraman. Hal tersebut dapat dilihat dari unggahan video Tubagus Joddy di akun Instagram pribadinya pada Senin (7/10/2024) yang lalu.

Dalam video tersebut, pria yang akrab dipanggil Joddy tersebut membagikan segala kegiatan di hari pertamanya bekerja sebagai kameraman Raffi Ahmad. Di hari pertamanya, Raffi Ahmad mengundang Tubagus Joddy untuk main ke kantor RANS Entertainment dan memperkenalkan Joddy kepada berbagai kru serta ruangan yang ada di kantor RANS Entertainment.

Joddy tidak dapat menyembunyikan antusiasmenya ketika mendatangi kantor RANS Entertainment. Dirinya terlihat beberapa kali tersenyum dalam video unggahannya tersebut. Antusiasmenya juga terlihat dari caption yang ia tulis. “Keren banget A kantornya,” kagum Tubagus Joddy.

Raffi Ahmad mengungkap alasannya mau mempekerjakan Tubagus Joddy karena alasan kemanusiaan. Raffi mengaku pernah mengalami apa yang dialami oleh Joddy dan ia percaya bahwa setiap manusia memiliki hak untuk melanjutkan hidup terlepas dari kesalahan yang pernah dibuatnya.

“Allah akan memberikan jalan yang terbaik kalau kita mau menjadi lebih baik,” tutur Raffi Ahmad dalam video tersebut.

Sebelumnya, Raffi Ahmad memang mengajak Joddy untuk bekerja dengannya dalam podcast RANS Entertainment di Youtube yang diunggah pada Minggu, 6 Oktober 2024 yang lalu. Dalam podcast tersebut, Joddy mengungkap bahwa kasus kecelakaan yang menimpanya saat menjadi sopir dari mendiang Vanessa Angel membuatnya sulit mencari pekerjaan.

“Saat ini belum dapet kerjaan A, padahal aku masih harus menafkahi keluargaku,” ujar Joddy dengan nada sedih.

Cerita Joddy membuat Raffi Ahmad teringat dengan pengalamannya yang hampir serupa dengan Joddy. Raffi menuturkan bahwa tanpa ada teman-temannya, ia tidak mungkin menjadi sukses seperti sekarang. Pengalamannya tersebut membuat Raffi tergerak untuk menolong Joddy.

“Kamu masih ingin kerja? Kalau kamu berkenan, kamu kerja sama aku,” kata Raffi Ahmad sambil mengulurkan tangannya pada Tubagus Joddy. Uluran tangan Raffi Ahmad itu tentu saja disambut baik oleh Tubagus Joddy, pertanda dirinya bersedia bekerja dengan Raffi Ahmad.