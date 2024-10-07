Kenal Dekat dengan Keluarga H Faisal, Raffi Ahmad Santai Pekerjakan Tubagus Joddy

JAKARTA - Di tengah ketidakpuasan keluarga Haji Faisal atas kebebasan Tubagus Joddy, presenter Raffi Ahmad justru mengambil langkah yang berbeda. Tubagus Joddy, yang merupakan mantan sopir dalam kecelakaan tragis yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Andriansyah, pada 4 November 2021, kini mendapat tawaran pekerjaan dari Raffi Ahmad.

Setelah bebas bersyarat, Joddy diundang ke podcast YouTube Raffi Ahmad. Di sana, Raffi Ahmad menawarkan Joddy untuk bekerja dengannya. Meski Raffi memiliki hubungan dekat dengan keluarga almarhum, termasuk Haji Faisal dan Fuji, ia menegaskan bahwa keputusannya ini didasari oleh rasa kemanusiaan.

Atas Nama Kemanusiaan, Raffi Ahmad Berikan Tubagus Joddy Kesempatan Kerja

"Tanpa mengurangi rasa hormat, aku juga dekat dengan keluarga almarhum. Aku kenal Fuji, Haji Faisal, dan aku juga dekat dengan Vanessa Angel dan suaminya. Tapi di sini, aku bertindak atas dasar kemanusiaan," ujar Raffi Ahmad dalam podcast YouTube RANS Entertainment, Senin (7/10/2024).

Raffi menjelaskan bahwa ketika melihat Joddy, ia teringat dengan masa lalunya sendiri, ketika ia juga pernah tersandung masalah hukum. Baginya, semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua.

"Tapi ketika aku melihat kamu, aku jadi teringat masa lalu. Hidup harus terus berjalan. Allah Maha Membolak-balikkan hati manusia, dan Allah Maha Pengampun. Semua orang pasti diberi kesempatan kedua," lanjut Raffi.

Raffi Ahmad juga menegaskan bahwa ia tidak ingin menghakimi siapapun, baik Joddy maupun keluarga Haji Faisal.

"Aku nggak mau menghakimi siapapun. Aku merasa emosional karena aku pernah mengalami hal yang sama," kata Raffi, mengingat masa lalunya.