HOT GOSSIP

Salim Nauderer Bantah Selingkuh dengan Azizah Salsha: Kami Berteman sejak Lama

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |18:00 WIB
Salim Nauderer Bantah Selingkuh dengan Azizah Salsha: Kami Berteman sejak Lama
Salim Nauderer Bantah Selingkuh dengan Azizah Salsha: Kami Berteman sejak Lama. (Foto: Instagram/@salnaudere)
JAKARTA - Salim Nauderer akhirnya buka suara terkait dugaan perselingkuhannya dengan Azizah Salsha. Lewat Insta Story, dia membantah berselingkuh dengan istri Pratama Arhan tersebut.

“Perlu saya tegaskan, dugaan (perselingkuhan) tentang saya dengan Azizah tidak benar adanya (karena) kami sudah berteman sejak lama,” ujarnya dikutip pada Sabtu (12/10/2024).

Salim Nauderer mengaku, dirugikan dengan adanya pemberitaan dan fitnah perselingkuhan itu. Karena itu, dia akan mengambil langkah hukum terhadap penyebar rumor tersebut.

Salim menambahkan, “Hubungan saya dan Rachel telah lama berakhir. Perlu diketahui, alasan berakhirnya hubungan kami bukan karena tuduhan adanya perselingkuhan.”

Pria itu juga berharap, publik bisa menerima fakta  dirinya telah putus dari Rachel dan tak pernah selingkuh dengan Azizah Salsha. Dia juga berharap tak ada pihak yang memperkeruh suasana. 

“Agar kami semua bisa melanjutkan hidup dengan damai,” ujarnya dalam penutup unggahannya. 

Menariknya, pernyataan Salim Nauderer itu dirilisnya setelah unggahan Instagram Azizah Salsha tentang Rachel Vennya bocor di media sosial, pada 11 Oktober 2024.

Salim Nauderer
Salim Nauderer Bantah Selingkuh dengan Azizah Salsha. (Foto: Instagram/@salnauderer)

Dalam unggahannya, Azizah membagikan screenshot percakapannya dengan Rachel di mana sang selebgram mengklaim tahu Azizah dan Salim Nauderer berhubungan badan di sebuah hotel.

Namun istri Pratama Arhan itu membalas chat tersebut dengan menyebut tuduhan Rachel Vennya itu sebagai halusinasi sang selebgram imbas patah hati usai putus dari Salim. 

“Selain NPD, ibu-ibu ini juga penyakit halusinasi, bikin skenario di otaknya sendiri. Kasihan sih menurut gue,” kata Azizah.

 

