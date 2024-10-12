Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Ingin Biayai Persalinan Jessica Iskandar, Vincent Verhaag Tegas Menolak

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |09:01 WIB
Raffi Ahmad Ingin Biayai Persalinan Jessica Iskandar, Vincent Verhaag Tegas Menolak
Raffi Ahmad Ingin Biayai Persalinan Jessica Iskandar, Vincent Verhaag Tegas Menolak (Foto: IG Jessica Iskandar)
JAKARTA - Interaksi antara pasangan suami istri Vincent Verhaag dan Jessica Iskandar dengan Raffi Ahmad baru-baru ini menjadi sorotan publik.

Saat ini, Jessica tengah hamil anak ketiganya dan diperkirakan akan melahirkan pada Desember 2024.

Dalam percakapan tersebut, Raffi Ahmad secara spontan menawarkan diri untuk membiayai persalinan Jessica Iskandar, seperti yang pernah ia lakukan untuk Mpok Alpa. 

Raffi Ahmad Ingin Biayai Persalinan Jessica Iskandar, Vincent Verhaag Tegas Menolak
Raffi Ahmad Ingin Biayai Persalinan Jessica Iskandar, Vincent Verhaag Tegas Menolak

Namun, tawaran Raffi Ahmad tersebut ditolak dengan halus oleh Vincent Verhaag.

“Nggak usahlah, nggak usah,” kata Vincent sambil merangkul pundak Raffi Ahmad, seperti terlihat dalam video yang diunggah oleh akun @rumpi_gosip pada Sabtu (12/10/2024).

Setelah mendengar jawaban tersebut, ruangan seketika menjadi hening. Jessica Iskandar pun sempat bercanda, meminta suaminya agar tidak menolak tawaran tersebut.

"Jangan menolak rezeki," celetuk Jessica sambil tertawa.

Vincent kemudian menjelaskan alasannya mengapa ia menolak tawaran dari Raffi. Menurutnya, sebagai kepala keluarga, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Ia juga menyadari bahwa Raffi memiliki keluarganya sendiri yang harus diurus.

“Bukan nolak. Kamu kan sudah punya anak juga, biarlah kamu urus keluargamu, biar aku urus keluarga saya,” jelas Vincent dengan tegas.

 

