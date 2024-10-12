Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Blakblakan, Salim Nauderer Ungkap Alasan Putus dari Rachel Vennya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |08:06 WIB
Blakblakan, Salim Nauderer Ungkap Alasan Putus dari Rachel Vennya
Blakblakan, Salim Nauderer Ungkap Alasan Putus dari Rachel Vennya (Foto: IG Rachel)
A
A
A

JAKARTA - Salim Nauderer akhirnya membuka suara mengenai alasan putusnya hubungan dengan selebgram Rachel Vennya. Melalui unggahan di Instagram Story pribadinya, Salim sekaligus memberikan klarifikasi terkait dugaan perselingkuhannya dengan Azizah Salsha, istri pesepakbola Pratama Arhan.

Dalam pernyataannya, Salim mengungkapkan bahwa hubungan dirinya dengan Rachel Vennya telah berakhir sejak lama, jauh sebelum isu perselingkuhan dengan Azizah mencuat.

"Saya perlu menyampaikan bahwa hubungan saya dengan Rachel telah berakhir sejak lama," tulis Salim di akun Instagram @salnauderer.

Salim Nauderer
Salim Nauderer

Salim juga menegaskan bahwa putusnya hubungan mereka sama sekali bukan karena adanya perselingkuhan.

"Dan perlu diketahui bahwa alasan berakhirnya hubungan kami bukan karena tuduhan perselingkuhan yang saya lakukan," jelasnya.

Selain itu, Salim kembali membantah tudingan bahwa dirinya berselingkuh dengan Azizah Salsha. Ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Azizah hanya sebatas teman.

