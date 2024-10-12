Kisah Seram Bunda Shindy di Kanal YouTube Robby Purba

JAKARTA - Dalam konten Robby Purba kali ini membahas banyak hal bersama dengan temannya ini yaitu Bunda Shindy. Robby Purba kembali menggali kisah hidup menarik dari Bunda Shindy, kali ini mengenai pengalaman mistis dan spiritual yang pernah dialami selama menjalankan usaha bersama suaminya.

Bunda Shindy bercerita tentang serangkaian kejadian mistis yang puncaknya terjadi pada tahun 2020, di mana berbagai hal aneh dan menakutkan mulai menimpa dirinya dan keluarganya.

Bunda Shindy menjelaskan kepada Robby bahwa awalnya tidak percaya pada hal-hal mistis, hingga akhirnya kejadian-kejadian ganjil mulai muncul. "Aku sampai tidak bisa berjalan, padahal orang dengan obesitas lain bisa. Suami aku juga mengalami kematian burung dan ikan peliharaannya secara misterius, ditambah mimpi-mimpi aneh," ungkapnya.

Salah satu kejadian yang paling mengerikan terjadi saat Lebaran, di mana Bunda Shindy bermimpi melihat sosok pocong besar dan keesokan harinya sapi qurban miliknya mati tanpa sebab yang jelas.

Tidak hanya itu, Bunda Shindy juga menceritakan insiden di mana suaminya sendiri harus mengeluarkan kulit ular dan besi karatan dari tubuhnya, yang menurutnya terkait dengan sihir atau gangguan mistis. Bahkan, Bunda Shindy pernah menemukan tanah kuburan di perutnya yang dibuka oleh sang suami agar tidak dianggap hoaks.

Namun, yang paling menginspirasi dari perbincangan ini adalah transformasi spiritual yang dialami Bunda Shindy. Setelah berhijrah, Bunda Shindy merasa dirinya lebih dekat dengan Allah SWT dan kini percaya sepenuhnya pada kekuatan doa.