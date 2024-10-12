Robby Purba Tanya Bunda Shindy tentang Perceraian dan Nasihat Bijak sang Ibu

JAKARTA - Robby Purba dalam konten terbarunya dalam playlistnya MAMPIR BENTAR kembali mengundang perhatian dengan mewawancarai Bunda Shindy, seorang pengusaha sukses yang dikenal dengan kisah perceraiannya yang sempat viral.

Dalam kontennya ini, Bunda Shindy mengungkapkan bahwa perceraiannya dengan sang suami hampir terjadi. Alasan di balik keputusan tersebut, kata Bunda Shindy adalah masalah yang terkait dengan anak-anak mereka. Namun, semuanya berubah ketika Bunda Shindy teringat wajah ibunya yang sudah meninggal.

Ibunya tidak merestui perceraian tersebut, sehingga Bunda Shindy memutuskan untuk mempertahankan pernikahan.

“Cinta sejati adalah yang bisa bertahan,” ungkapnya, sembari menambahkan bahwa suaminya adalah pria yang setia.

Tak hanya membahas soal rumah tangga, Robby juga bertanya mengenai perjalanan bisnis Bunda Shindy. Bunda Shindy bercerita jika mereka memang sudah lama berkecimpung di dunia usaha dan kini mereka fokus pada bisnis skincare.

Produk tersebut, menurut Bunda Shindy sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, baik perempuan maupun laki-laki. Menariknya nama usaha mereka itu adalah glamshine, dipilih tanpa makna khusus hanya sebuah nama yang disukai Bunda Shindy.