Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Senyum Semringah Meiska Video Klip Keras Kepala Berhasil Trending

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |01:58 WIB
Senyum Semringah Meiska Video Klip Keras Kepala Berhasil Trending
Meiska Adinda
A
A
A

JAKARTA - Meiska Adinda, kembali memberikan kejutan bagi para penggemarnya. Setelah meluncurkan album debutnya Hanya Figuran pada Juli lalu, kini salah satu single dari album tersebut, "Keras Kepala", telah resmi dirilis dalam bentuk video musik pada Rabu (9/10). 

Single ini telah didengar lebih dari 30 juta kali di platform Spotify dan mengangkat kisah tentang dua orang yang sadar hubungan mereka sulit bertahan, namun tetap berjuang mempertahankannya.

Meiska menjelaskan bahwa konsep video musik ini terinspirasi dari kenyataan yang sering terjadi di masyarakat Indonesia, seperti perbedaan kelas sosial, agama, dan ras yang sering menjadi penghalang dalam sebuah hubungan. 

Meiska Adinda
Meiska Adinda

“Kami mengangkat fenomena yang sering terjadi di masyarakat Indonesia, dan merasa bahwa Keras Kepala bisa menjadi perwakilan perasaan bagi teman-teman yang mengalami hal ini,” ujar Meiska.

Ide tersebut sudah lama dipikirkan oleh Meiska dan timnya di Sony Music Entertainment Indonesia. Namun, baru terealisasi sekarang, tiga bulan setelah perilisan albumnya. Video klip Keras Kepala kini berhasil tembus trending Youtube.

“Kami ingin mendengar dulu respons warganet sebelum memutuskan cerita yang paling relevan. Setelah membaca banyak komentar, kami rasa kisah perbedaan agama, ras, dan kelas sosial adalah hal yang tepat untuk diwujudkan dalam video musik ini,” ungkap Meiska.

Meiska menambahkan bahwa video musik ini memiliki nuansa yang berbeda dibandingkan dengan single-single sebelumnya. “Aku ingin video ini lebih dekat dengan pengalaman banyak orang di Indonesia, terutama yang pernah mengalami hubungan yang terhalang oleh perbedaan agama. Semoga video ini bisa mewakili perasaan mereka,” ucap penyanyi berdarah Bali ini.

Pengambilan gambar untuk video musik Keras Kepala dilakukan di Yogyakarta selama dua hari, dengan Laguna Glagah dan kawasan perumahan di sekitarnya sebagai latar. Selain pemandangan yang indah, Meiska juga memilih Yogyakarta karena daya tarik kulinernya. Meski sibuk dengan bimbingan dosen, Meiska berhasil mengatur waktunya dengan baik sehingga proses syuting berjalan lancar. Salah satu pengalaman tak terlupakan adalah ketika ia menunggu satu jam untuk mencicipi mie terkenal atas rekomendasi warga lokal. Meskipun lama, rasa mie tersebut membuat penantiannya tidak sia-sia, dan Meiska berjanji akan kembali ke sana jika berkunjung lagi ke Yogyakarta.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement