Senyum Semringah Meiska Video Klip Keras Kepala Berhasil Trending

JAKARTA - Meiska Adinda, kembali memberikan kejutan bagi para penggemarnya. Setelah meluncurkan album debutnya Hanya Figuran pada Juli lalu, kini salah satu single dari album tersebut, "Keras Kepala", telah resmi dirilis dalam bentuk video musik pada Rabu (9/10).

Single ini telah didengar lebih dari 30 juta kali di platform Spotify dan mengangkat kisah tentang dua orang yang sadar hubungan mereka sulit bertahan, namun tetap berjuang mempertahankannya.

Meiska menjelaskan bahwa konsep video musik ini terinspirasi dari kenyataan yang sering terjadi di masyarakat Indonesia, seperti perbedaan kelas sosial, agama, dan ras yang sering menjadi penghalang dalam sebuah hubungan.

Meiska Adinda

“Kami mengangkat fenomena yang sering terjadi di masyarakat Indonesia, dan merasa bahwa Keras Kepala bisa menjadi perwakilan perasaan bagi teman-teman yang mengalami hal ini,” ujar Meiska.

Ide tersebut sudah lama dipikirkan oleh Meiska dan timnya di Sony Music Entertainment Indonesia. Namun, baru terealisasi sekarang, tiga bulan setelah perilisan albumnya. Video klip Keras Kepala kini berhasil tembus trending Youtube.

“Kami ingin mendengar dulu respons warganet sebelum memutuskan cerita yang paling relevan. Setelah membaca banyak komentar, kami rasa kisah perbedaan agama, ras, dan kelas sosial adalah hal yang tepat untuk diwujudkan dalam video musik ini,” ungkap Meiska.

Meiska menambahkan bahwa video musik ini memiliki nuansa yang berbeda dibandingkan dengan single-single sebelumnya. “Aku ingin video ini lebih dekat dengan pengalaman banyak orang di Indonesia, terutama yang pernah mengalami hubungan yang terhalang oleh perbedaan agama. Semoga video ini bisa mewakili perasaan mereka,” ucap penyanyi berdarah Bali ini.

Pengambilan gambar untuk video musik Keras Kepala dilakukan di Yogyakarta selama dua hari, dengan Laguna Glagah dan kawasan perumahan di sekitarnya sebagai latar. Selain pemandangan yang indah, Meiska juga memilih Yogyakarta karena daya tarik kulinernya. Meski sibuk dengan bimbingan dosen, Meiska berhasil mengatur waktunya dengan baik sehingga proses syuting berjalan lancar. Salah satu pengalaman tak terlupakan adalah ketika ia menunggu satu jam untuk mencicipi mie terkenal atas rekomendasi warga lokal. Meskipun lama, rasa mie tersebut membuat penantiannya tidak sia-sia, dan Meiska berjanji akan kembali ke sana jika berkunjung lagi ke Yogyakarta.