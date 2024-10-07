7 Artis Indonesia yang Menikah dengan Atlet, Ada Susan Sameh hingga Nabila Syakieb

JAKARTA - Artis Indonesia yang menikah dengan atlet akan dibahas dalam artikel ini. Meski memiliki profesi berbeda, namun pasangan artis dan atlet ini tampak kompak dan harmonis.

7 Artis Tanah Air yang Menikah dengan Atlet

1.Susan Sameh

Aktris Susan Sameh menambah panjang deretan artis Indonesia yang menikah dengan atlet. Dia diketahui menikah dengan Khalid Atamimi di Malang, Jawa Timur, pada 27 Juli 2024. Dia merupakan atlet sekaligus pelatih klub bola ETV, Hamburg, Jerman.

2.Nabila Syakieb

Artis Tanah Air yang menikah dengan atlet selanjutnya adalah Nabila Syakieb. Artis 38 tahun itu menikah dengan Reshwara Argya Ardinal yang merupakan atlet penunggang kuda, pada 20 Desember 2015. Tak hanya seorang atlet, kakak ipar Ali Syakieb itu juga dikenal pengusaha kaya raya.

3.Julie Estelle

Julie Estelle itu juga memantapkan hatinya untuk menikah dengan seorang pembalap bernama David Tjiptobiantoro, pada 25 Februari 2021. Dari pernikahan itu, mereka telah dikaruniai satu orang anak bernama Brielle Leia Tjiptobiantoro yang lahir pada 20 Juli 2023.

4.Jennifer Bachdim

Artis Tanah Air yang menikah dengan atlet selanjutnya adalah Jennifer Kurniawan. Model berdarah Jerman-Indonesia tersebut dipinang pesepak bola Irfan Bachdim, pada 8 Juli 2011.