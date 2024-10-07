Advertisement
HOT GOSSIP

Syifa Hadju Bongkar Alasan Sering Menemani El Rumi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |09:18 WIB
JAKARTA - Kisah asmara antara Syifa Hadju dan El Rumi memang kerap mencuri perhatian publik. Banyak netizen yang mengagumi bagaimana El Rumi secara terang-terangan menunjukkan rasa cintanya kepada Syifa Hadju. 

Namun, tak hanya El yang romantis, Syifa juga tidak kalah dalam hal menunjukkan kasih sayangnya. Kebersamaan Syifa dan putra kedua dari Maia Estianty dan Ahmad Dhani ini sering terlihat di berbagai kesempatan. 

Syifa sendiri mengungkapkan alasannya mengapa ia kerap mendampingi El Rumi di mana pun.

"Tentu saja, aku harus mendukungnya. Dia juga selalu mendukung aku," ungkap Syifa saat ditemui di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, .

Syifa juga merasa senang dengan banyaknya dukungan dari netizen untuk hubungan mereka. Banyak yang mendoakan agar keduanya berjodoh dan bisa melanjutkan hubungan hingga ke jenjang pernikahan.

"Senang banget, alhamdulillah banyak yang doain kita. Banyak juga yang senang melihat kita bersama. Doain saja yang terbaik," tutur Syifa penuh syukur.

 

