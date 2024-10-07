Debut, Alif Barra Jadi Bintang Utama di Series Anakku

JAKARTA - Alif Barra Pratama, pendatang baru di dunia seni peran Indonesia, telah membuat langkah besar dengan debut aktingnya di usia 13 tahun. Meski baru pertama kali terjun ke dunia entertainment, Barra langsung mendapatkan peran utama dalam web series berjudul Anakku.

Ini merupakan pengalaman baru bagi Barra, yang didukung penuh oleh sang ibu, dr. Ayu Widyaningrum, seorang dokter spesialis dermatologi dan estetika ternama di Indonesia.

Dunia hiburan merupakan sesuatu yang baru bagi Barra. Meskipun belum pernah mengikuti kelas akting atau kegiatan teater sebelumnya, Barra bersemangat untuk belajar hal-hal baru selama hal itu positif. Ia pun berusaha keras mempersiapkan diri untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam Anakku.

Alif Barra Pratama

Sejak proses pra-produksi, Barra sudah menunjukkan dedikasi tinggi. Ia terlibat dalam pembahasan skenario melalui pertemuan daring dengan sutradara dan para pemain lainnya. Berbagai pelajaran yang ia dapatkan diterapkan dengan serius selama proses syuting.

Meskipun belum memiliki idola tertentu di dunia akting, Barra mengamati gaya beberapa aktor terkenal sebagai referensi. Saat berada di depan kamera, ia mencoba untuk berakting secara alami dan menampilkan sisi dirinya yang sebenarnya.

Ketika ditanya apakah ia bercita-cita menjadi aktor, Barra mengungkapkan bahwa impiannya sebenarnya adalah menjadi seorang dokter bedah plastik. "Saya melihat bedah plastik sekarang sangat berkembang, terutama dengan kemajuan teknologi. Saya berharap bisa ikut berkontribusi di masa depan," ujar Barra.

Meski cita-citanya adalah menjadi dokter, Barra tetap menerima tantangan untuk terjun ke dunia akting demi membuat bangga sang ibu. Ia pun siap menerima kritik dan masukan dari publik sebagai bahan evaluasi untuk terus berkembang.

“Saya ingin tampil di film layar lebar agar lebih banyak orang bisa melihat kemampuan akting saya. Dengan begitu, saya berharap karier saya bisa terus berkembang dan membuat orang tua bangga,” kata Barra dengan antusias.

Web series Anakku yang diproduksi oleh Inter Model Artist Management ini sudah dapat ditonton di berbagai platform digital seperti YouTube, TikTok, X (Twitter), dan Facebook. Anakku mengisahkan persahabatan dua anak dari latar belakang keluarga yang berbeda—keluarga kaya dan keluarga sederhana.

Dalam cerita ini, Barra berperan sebagai anak dari aktris senior Ratna Listy, yang digambarkan sebagai seorang anak dari keluarga kaya yang tidak memiliki semangat untuk bersekolah hingga ia mendapatkan motivasi dari temannya yang berasal dari keluarga sederhana.

Menurut Jefri Syaiful, Manager dari Inter Model Artist Management, Barra menunjukkan sikap profesional meski baru pertama kali berakting. "Barra adalah anak yang mandiri dan berpotensi besar di dunia entertainment. Di lokasi syuting, ia terlihat sangat nyaman meskipun syuting berlangsung dari pagi hingga malam," ungkap Jefri.