Tengku Dewi Menangis Andrew Andika Terjerat Kasus Narkoba, Masih Cinta?

JAKARTA - Tengku Dewi Putri tak dapat menahan tangis saat membicarakan suaminya, Andrew Andika, yang kini terseret dalam kasus narkoba.

Tengku Dewi mengaku sangat terpukul, mengingat selama 12 tahun pernikahan mereka, Andrew tak pernah terlibat masalah hukum.

"Selama 12 tahun bersama, dia tidak pernah terlibat masalah hukum. Ini benar-benar salah jalan," ujar Tengku Dewi saat tampil dalam acara Pagi Pagi Ambyar.

Tengku Dewi Menangis Andrew Andika Terjerat Kasus Narkoba

Sebagai ibu dari dua anak, Tengku Dewi berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi suaminya.

"Aku berharap ini bisa jadi pelajaran terbesar dan termahal yang bisa dia terima. Tuhan sangat sayang sama dia," ucapnya penuh haru.

Meskipun mereka sedang dalam proses perceraian, Tengku Dewi tetap menunjukkan perhatian dengan menjenguk Andrew di tahanan.

Ketika mereka bertemu, Andrew langsung menangis dalam pelukan Tengku Dewi. Ia tampak terkejut dan bertanya bagaimana istrinya bisa sampai menjenguknya di sana.

"Dia sangat terkejut saat aku datang. Dia menangis dan memelukku. Dia bertanya, 'Kok kamu bisa sampai di sini?' begitu reaksi dia waktu aku datang menjenguk," ungkap Tengku Dewi.