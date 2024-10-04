Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Fortune Star

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |15:30 WIB
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Fortune Star
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Fortune Star. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi Anda bersama keluarga lewat series animasi KIKO. Berikut bocoran sinopsis episode Fortune Star yang akan tayang pada pekan ini.

Buba tak sengaja memakan benda misterius yang membuatnya mengacaukan seisi kota. Kiko bersama Patino, Poli, dan Tingting pun mencoba menyelidiki apa yang terjadi dengan Buba sebenarnya.

Di lain pihak, Pupus dan Karkus justru mengincar Buba untuk kepentingan tertentu. Hal itu membuat Tingting penasaran dan menyelidiki kejadian saat Buba berada di dalam laboratorium.

Lalu apa yang akan terjadi dengan Buba? Saksikan series animasi KIKO dalam episode Fortune Star di RCTI, pada Minggu, 6 Oktober 2024, pukul 07.00 WIB.

Animasi KIKO tayang di RCTI, setiap hari, pukul 07.00 WIB. Series produksi MNC Animation ini juga tayang di MNCTV setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 06.30 WIB dan setiap hari, pukul 15.00 WIB.

Animasi KIKO
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Fortune Star. (Foto: MNC Media)

Saksikan terus series animasi KIKO yang tak hanya menyuguhkan aksi dan petualangan seru namun juga menyimpan pesan moral tentang persahabatan, kebenaran, pengorbanan, dan perjuangan.

Animasi KIKO akan terus hadir dengan berbagai kejutan untuk setiap penggemarnya. Program ini juga bisa Anda tonton melalui aplikasi RCTI+ atau dengan mengakses laman www.rctiplus.com.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/598/3175935/animasi_kiko-5y0v_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode The Faker, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174407/animasi_kiko-bUCm_large.jpg
KIKO Season 4 Episode Rules Breakers, Tayang Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/598/3169237/imkids_2025-yFJi_large.jpg
KIKO Hadir di IMKIDS 2025, Nikmati Aktivitas Seru Gratis di Booth MNC Animation & Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/598/3166088/animasi_kiko-zAbC_large.jpg
Animasi KIKO dalam Episode Quirky Capsule, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/598/3157800/animasi_kiko-nNPE_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 dalam Episode Robo Ruckus, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/598/3154372/animasi_kiko-GESC_large.jpg
Animasi KIKO dalam Episode IIQ-Z, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement