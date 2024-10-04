Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Fortune Star

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi Anda bersama keluarga lewat series animasi KIKO. Berikut bocoran sinopsis episode Fortune Star yang akan tayang pada pekan ini.

Buba tak sengaja memakan benda misterius yang membuatnya mengacaukan seisi kota. Kiko bersama Patino, Poli, dan Tingting pun mencoba menyelidiki apa yang terjadi dengan Buba sebenarnya.

Di lain pihak, Pupus dan Karkus justru mengincar Buba untuk kepentingan tertentu. Hal itu membuat Tingting penasaran dan menyelidiki kejadian saat Buba berada di dalam laboratorium.

Lalu apa yang akan terjadi dengan Buba? Saksikan series animasi KIKO dalam episode Fortune Star di RCTI, pada Minggu, 6 Oktober 2024, pukul 07.00 WIB.

Animasi KIKO tayang di RCTI, setiap hari, pukul 07.00 WIB. Series produksi MNC Animation ini juga tayang di MNCTV setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 06.30 WIB dan setiap hari, pukul 15.00 WIB.

Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Fortune Star. (Foto: MNC Media)

Saksikan terus series animasi KIKO yang tak hanya menyuguhkan aksi dan petualangan seru namun juga menyimpan pesan moral tentang persahabatan, kebenaran, pengorbanan, dan perjuangan.

Animasi KIKO akan terus hadir dengan berbagai kejutan untuk setiap penggemarnya. Program ini juga bisa Anda tonton melalui aplikasi RCTI+ atau dengan mengakses laman www.rctiplus.com.*

(SIS)