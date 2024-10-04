Kabar Bahagia, Kiky Saputri Umumkan Kehamilan

JAKARTA - Kiky Saputri baru saja membagikan kabar bahagia bahwa dirinya tengah mengandung anak pertama, setelah sebelumnya mengalami keguguran pada bulan Maret lalu. Kabar ini diumumkan melalui sebuah video emosional di akun Instagram pribadinya.

Dalam video tersebut, Kiky mengungkapkan perjuangannya bersama sang suami, Muhammad Khairi, setelah kehilangan anak mereka yang pertama. Mereka saling menguatkan dalam menghadapi masa sulit tersebut.

"Tidak pernah ada hidup yang benar-benar mudah. Kami hanya bisa berharap kepada Tuhan dan tetap saling menguatkan," tulis Kiky dalam unggahannya pada Jumat (4/10/ 2024).

Kiky pun berbagi bahwa ia mengetahui dirinya hamil kembali pada tanggal 29 Juni 2024. Air matanya tak terbendung ketika melihat hasil testpack menunjukkan dua garis. Momen tersebut begitu mengharukan, terutama saat Kiky membagikan kabar kehamilannya kepada teman-teman artisnya, yang merayakan kabar itu dengan penuh suka cita.