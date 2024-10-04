Baim Wong Ngaku Sayang ke Olla Ramlan, Kini Gercep Klarifikasi

JAKARTA - Baim Wong akhirnya memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang sempat mengaku sayang kepada Olla Ramlan. Hal ini sempat menjadi perbincangan setelah ia menyatakan hal tersebut dalam podcast Spil DD Tea saat berbincang dengan Olla Ramlan melalui video call.

Awalnya, dalam obrolan tersebut, Olla bertanya tentang perasaan Baim terhadap istrinya, Paula Verhoeven. Baim dengan tegas menjawab bahwa ia sangat menyayangi Paula. "Iyalah sayang, sudah pasti sayang sama dia," ujar Baim Wong.

Namun, percakapan menjadi menarik ketika Olla bertanya apakah Baim juga menyayanginya. Baim pun menjawab dengan canda, "Kalau itu sayang banget," sambil tertawa. Pernyataan ini kemudian menjadi viral di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Baim Wong segera memberikan klarifikasi. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari tayangan Pagi Pagi Ambyar pada Jumat (4/10/2024), Baim menjelaskan bahwa rasa sayangnya kepada Olla hanya sebatas pertemanan. "Dia tahu semua cerita saya, beneran," ujar Baim.

Ia juga menambahkan bahwa Olla adalah teman lama yang sudah mengenalnya sejak masa-masa bandelnya dulu, jauh sebelum ia menikah dengan Paula. "Dia itu temen lama, temen dari dulu waktu kita masih bandel. Jadi, kalau cerita sama dia, dia tahu gue kayak gimana. Jadi ya, gue terbuka aja sama dia," ungkapnya.