Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Wong Ngaku Sayang ke Olla Ramlan, Kini Gercep Klarifikasi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |08:23 WIB
Baim Wong Ngaku Sayang ke Olla Ramlan, Kini Gercep Klarifikasi
Baim Wong Ngaku Sayang ke Olla Ramlan, Kini Gercep Klarifikasi (Foto: IG Baim Wong)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong akhirnya memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang sempat mengaku sayang kepada Olla Ramlan. Hal ini sempat menjadi perbincangan setelah ia menyatakan hal tersebut dalam podcast Spil DD Tea saat berbincang dengan Olla Ramlan melalui video call.

Awalnya, dalam obrolan tersebut, Olla bertanya tentang perasaan Baim terhadap istrinya, Paula Verhoeven. Baim dengan tegas menjawab bahwa ia sangat menyayangi Paula. "Iyalah sayang, sudah pasti sayang sama dia," ujar Baim Wong.

Baim Wong Ngaku Sayang ke Olla Ramlan, Kini Gercep Klarifikasi
Baim Wong Ngaku Sayang ke Olla Ramlan, Kini Gercep Klarifikasi

Namun, percakapan menjadi menarik ketika Olla bertanya apakah Baim juga menyayanginya. Baim pun menjawab dengan canda, "Kalau itu sayang banget," sambil tertawa. Pernyataan ini kemudian menjadi viral di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Baim Wong segera memberikan klarifikasi. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari tayangan Pagi Pagi Ambyar pada Jumat (4/10/2024), Baim menjelaskan bahwa rasa sayangnya kepada Olla hanya sebatas pertemanan. "Dia tahu semua cerita saya, beneran," ujar Baim.

Ia juga menambahkan bahwa Olla adalah teman lama yang sudah mengenalnya sejak masa-masa bandelnya dulu, jauh sebelum ia menikah dengan Paula. "Dia itu temen lama, temen dari dulu waktu kita masih bandel. Jadi, kalau cerita sama dia, dia tahu gue kayak gimana. Jadi ya, gue terbuka aja sama dia," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/206/3173666/film_sukma-brtf_large.jpg
Baim Wong Bangga Sukma Tembus 1 Juta Penonton di Tengah Gempuran Film Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163445/baim_wong-mE5C_large.jpg
Reaksi Baim Wong Diisukan Bangkrut: Terserah Deh Mau Ngomong Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154919/baim_wong-HxLU_large.jpg
Wulan Guritno Bersandar di Bahu Baim Wong, Netizen Heboh: Katanya Sama Ariel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152582/baim_wong_dan_paula_verhoeven-cROn_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Full Senyum di Wisuda Anak, Banjir Doa Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150478/paula_verhoeven-FPkA_large.jpg
Menang Banding, Baim Wong Peringatkan Paula Verhoeven Agar Tak Temui Anak di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/33/3135407/baim_wong-xNbV_large.jpg
Respons Menohok Baim Wong Usai Dilaporkan Paula Verhoeven soal KDRT
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement