5 Film Hot Priyanka Chopra

LOS ANGELES - Priyanka Chopra Jones merupakan seorang aktris dan produser asal India. Aktris cantik berkelahiran 18 Juli 1982 tersebut telah berkecimpung dalam industri perfilman selama 22 tahun. Nama Priyanka Chopra mulai dikenal sejak dirinya memenangkan kontes kecantikan Miss World pada tahun 2000 silam.

Setelah memenangkan kontes kecantikan tersebut, Priyanka mendapat tawaran bermain film Tamil berjudul Thamizhan (2002) yang merupakan film perdananya dalam memulai debut sebagai seorang aktris. Kemudian ia menjadi pemeran utama wanita dalam film-film box office Bollywood seperti Andaaz (2003) dan Mujhse Shaadi Karogi (2004). Pada perannya sebagai model bermasalah dalam film drama Fashion (2008), Priyanka berhasil mendapat penghargaan Aktris Terbaik pada Filmfare Awards.

Tidak hanya berkarier di Bollywood, Priyanka Chopra juga berkarir dalam industri perfilman Hollywood. Dirinya pernah berperan sebagai Alex Parrish dalam serial Quantico (2015-2018) yang menjadikannya orang Asia Selatan pertama yang menjadi pemeran utama dalam serial drama Amerika. Ia juga mendirikan perusahaan produksi sendiri bernama Purple Pebble Pictures pada tahun 2015.

Segudang pengalamannya dalam bidang akting sempat membuat Priyanka Chopra menjadi aktris bayaran tertinggi di India dan telah menerima banyak penghargaan. Kecantikannya dipadukan dengan bakat akting yang luar biasa, Priyanka berhasil masuk dalam daftar 100 Wanita Paling Berpengaruh di Dunia menurut Forbes pada tahun 2018 dan 100 Wanita BBC pada tahun 2022.

1. Bajirao Mastani

Bajirao Mastani merupakan sebuah film romansa sejarah asal India yang disutradarai oleh Sanjay Leela Bhansali. Film ini menceritakan kisah cinta seorang prajurit pria bernama Bajirao I dan putri prajurit terkenal yang merupakan putri Raja Chattarasal. Pertemuan mereka dalam medan perang membuat keduanya jatuh cinta walaupun terhimpit dalam situasi perang dan pertentangan keluarga di antara mereka.

Dalam film ini, Priyanka Chopra tampil cantik dan menawan dengan balutan baju tradisional India dalam memerankan Kashibai, istri pertama Bajirao. Selama memerankan karakter Kashibai, Priyanka diketahui harus menjalani pelatihan bahasa dalam dialek Peshwai Marathi untuk mendapatkan aksen yang sempurna. Akting Priyanka Chopra dalam film ini menuai banyak pujian. Karakter Kashibai yang dibawakan terlihat sangat anggun dan mencuri perhatian walaupun hanya memerankan karakter pendukung.

Film ini mendapat berbagai pujian terkait dengan semantik serta plot ceritanya. Bajirao Mastani terlihat seperti film yang berisi dengan puisi cinta yang mewah dan bergairah. Kesuksesan film ini juga didukung oleh para pemain yang hebat dan arahan sutradara yang berbakat. Film ini sangat sukses di box office dan berhasil meraih berbagai penghargaan dalam Filmfare Awards ke-61 dan Zee Cine Awards.

2. Anjaana Anjaani (2010)

Anjaana Anjaani merupakan sebuah film komedi drama romantis asal India yang disutradarai oleh Siddharth Anand. Film ini mengisahkan tentang dua orang asing, Akash (Ranbir Kapoor) dan Kiara (Priyanka Chopra) yang ingin bertemu dan membuat perjanjian untuk bunuh diri dalam 20 hari pada malam tahun baru, namun keduanya malah jatuh cinta.

Memerankan Kiara Kapoor, Priyanka Chopra mendapat pujian dengan aktingnya yang sangat brilian namun santai. Beberapa bahkan menyebut Priyanka mampu menebus kekurangan yang ada di film ini dengan penampilannya. Selain itu, banyak yang memuji penampilan Priyanka yang sangat cantik dan memikat dalam film ini. Chemistry antara Priyanka dan Ranbir juga terlihat punya kecocokan yang kuat sehingga membuat keduanya terlihat seperti pasangan sungguhan.

Akting Priyanka yang memukau dalam film ini berhasil membawanya pada kemenangan dalam kategori Aktor Film Populer Terfavorit - Wanita pada Golden Lions Award di tahun yang sama. Film ini sudah ditunggu sejak awal pengumuman perilisannya dan berhasil masuk ke box office dan meraup INR 698 juta.

3. Pyaar Impossible! (2010)

Pyaar Impossible! merupakan film komedi romantis asal India yang dirilis pada tahun 2010 dan disutradarai oleh Jugal Hansraj. Film ini mengisahkan seorang lelaki bernama Abhay (Uday Chopra), seorang kutu buku, yang menyukai gadis tercantik di kampus bernama Alisha (Priyanka Chopra). Alisha tidak tahu keberadaan Abhay sampai beberapa tahun kemudian mereka bertemu dengan Abhay yang harus bekerja mengasuh anak perempuan Alisha.

Dalam film ini, Priyanka Chopra memerankan karakter Alisha yang merupakan gadis cantik pujaan karakter Abhay. Karakter Alisha digambarkan sangat cantik dengan balutan baju-baju modis yang memperlihatkan lekukan tubuh dan Priyanka disebut merupakan orang yang tepat memerankannya. Selain berperan menjadi gadis cantik, Priyanka juga memerankan ibu satu anak yang sudah bercerai dalam film ini. Banyak yang menilai kemampuan aktingnya sebagai ibu tunggal bagus dan Priyanka menunjukan banyak kebolehannya dalam film ini.

Para kritikus menilai Pyaar Impossible! memiliki eksekusi yang bagus walaupun kisah cinta yang ada dalam film terdengar agak dangkal. Tarian dan lagu yang ada dalam film juga tepat sasaran. Film ini cukup bagus untuk ditonton di sela waktu luang.