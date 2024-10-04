Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rhea Asmara dan Nuansa Afrobeat di Single Going Up

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |03:46 WIB
Rhea Asmara dan Nuansa Afrobeat di Single Going Up
Rhea Asmara dan Nuansa Afrobeat di Single Going Up (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Solois keturunan Jerman-Indonesia, Rhea Asmara, siap merilis single ketiganya yang berjudul Going Up pada Jumat, 4 Oktober 2024.

 Berbeda dengan dua lagu sebelumnya, Merayu Waktu dan GLUE yang bernuansa pelan, kali ini Rhea menghadirkan musik campuran R&B dan afrobeat yang mengajak pendengarnya untuk bergoyang.

Lagu yang diciptakan bersama Kamga ini mengusung tema girl power, dengan pesan agar perempuan tetap mencintai diri sendiri dan memiliki kendali atas hidup mereka, meskipun menghadapi berbagai tantangan. 

Rhea Asmara dan Nuansa Afrobeat di Single Going Up
Rhea Asmara dan Nuansa Afrobeat di Single Going Up

Rhea menambahkan elemen afrobeat untuk membawa energi positif yang memperkuat pesan lagu ini. Menurut Rhea, proses penciptaan lagu bersama Kamga memberikan aura positif yang besar. 

"Aku dan Kamga benar-benar sehati saat membuat lagu ini. Tujuan kami jelas, yaitu membuat lagu yang bisa bikin orang bergoyang," ungkapnya. 

Kamga juga merasakan hal yang sama, ia menganggap bekerja dengan Rhea seperti berlibur karena musik yang mereka buat sesuai dengan seleranya. Tantangan terbesar mereka adalah memadukan afrobeat dan R&B agar tetap nyaman untuk didengarkan dan dinyanyikan.

Lagu ini direkam di Roemah Iponk bersama Ivan Gojaya, yang berhasil menciptakan atmosfer studio yang menyenangkan. Dukungan penuh dari ibu Rhea yang hadir selama proses rekaman juga menjadi penyemangat bagi Rhea.

Tidak hanya berhenti di lagu, Rhea juga sudah mempersiapkan video musik untuk Going Up, yang disutradarai oleh Barnabas Chua. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement