Rhea Asmara dan Nuansa Afrobeat di Single Going Up

JAKARTA - Solois keturunan Jerman-Indonesia, Rhea Asmara, siap merilis single ketiganya yang berjudul Going Up pada Jumat, 4 Oktober 2024.

Berbeda dengan dua lagu sebelumnya, Merayu Waktu dan GLUE yang bernuansa pelan, kali ini Rhea menghadirkan musik campuran R&B dan afrobeat yang mengajak pendengarnya untuk bergoyang.

Lagu yang diciptakan bersama Kamga ini mengusung tema girl power, dengan pesan agar perempuan tetap mencintai diri sendiri dan memiliki kendali atas hidup mereka, meskipun menghadapi berbagai tantangan.

Rhea menambahkan elemen afrobeat untuk membawa energi positif yang memperkuat pesan lagu ini. Menurut Rhea, proses penciptaan lagu bersama Kamga memberikan aura positif yang besar.

"Aku dan Kamga benar-benar sehati saat membuat lagu ini. Tujuan kami jelas, yaitu membuat lagu yang bisa bikin orang bergoyang," ungkapnya.

Kamga juga merasakan hal yang sama, ia menganggap bekerja dengan Rhea seperti berlibur karena musik yang mereka buat sesuai dengan seleranya. Tantangan terbesar mereka adalah memadukan afrobeat dan R&B agar tetap nyaman untuk didengarkan dan dinyanyikan.

Lagu ini direkam di Roemah Iponk bersama Ivan Gojaya, yang berhasil menciptakan atmosfer studio yang menyenangkan. Dukungan penuh dari ibu Rhea yang hadir selama proses rekaman juga menjadi penyemangat bagi Rhea.

Tidak hanya berhenti di lagu, Rhea juga sudah mempersiapkan video musik untuk Going Up, yang disutradarai oleh Barnabas Chua.