Preview Cinta Yasmin: Romeo Terus Diburu, Akankah Persembunyiannya Berakhir?

JAKARTA - Preview Cinta Yasmin bercerita tentang Yasmin dan Romeo yang harus menjalani hubungan rahasia setelah insiden paralayang. Romeo dianggap meninggal dunia karena insiden tersebut.

Walaupun harus sembunyi-sembunyi, namun Yasmin dan Romeo menikmati kebersamaan mereka dengan saling menjaga satu sama lain. Dalam setiap pertemuan mereka, pasangan ini harus memastikan tidak ada orang yang memantau mereka dari kejauhan.

Di sisi lain, hilangnya Romeo dimanfaatkan Rangga untuk terus mendekati Yasmin dengan dukungan penuh Ajeng, ibu Rangga. Perempuan itu bahkan sampai memindahkan Yasmin ke divisi yang dibawahi langsung oleh Rangga.

Dalam episode selanjutnya, Ajeng akan semakin gencar mendekatkan Yasmin dengan Rangga. Semakin Rangga berusaha mendekat, Yasmin justru semakin menjauh karena cintanya jelas hanya untuk Romeo.

Walaupun Yasmin merasa berat harus terus berdekatan dengan Rangga, namun dia memanfaatkan momen tersebut untuk menyelidiki keterlibatan pria itu dalam penembakan paralayang yang nyaris menewaskan Romeo. Yasmin pun mencari bukti-bukti di ruangan Rangga.

Preview Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)

Sinetron Cinta Yasmin semakin menarik ketika Dirga berusaha mencari petunjuk rumah sniper yang menembak Romeo. Bukti kemudian mengarah kepada Prasetyo yang selama ini selalu saja lolos dari semua kelicikannya. Apakah Prasetyo berhasil dilumpuhkan?

Ataukah, Romeo dan Dirga kalah cerdik sehingga Pras lagi-lagi lolos? Temukan jawabannya dalam sinetron Cinta Yasmin di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari, pukul 20.00 WIB.*

(SIS)