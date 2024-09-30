Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Daniel Mananta Akui Insecure saat Membangun YouTube: Takut Dibilang Rakus

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |09:05 WIB
Daniel Mananta Akui Insecure saat Membangun YouTube: Takut Dibilang Rakus
Daniel Mananta Akui Insecure saat Membangun YouTube: Takut Dibilang Rakus (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daniel Mananta ternyata pernah mengalami perasaan insecure dan kecemasan ketika memutuskan untuk membuat channel YouTube. Selama ini, Daniel dikenal sebagai presenter televisi, namun ketika usianya memasuki 40-an, ia terpikir untuk mencoba sesuatu yang baru.

"Gue sempat insecure dan sering merasa cemas. Sebelum mulai channel YouTube, gue sering berpikir, 'Niel, lo kan sudah hampir 40 tahun, siapa sih yang mulai jadi YouTuber di umur segini?'" ujar Daniel saat ditemui di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat.

Daniel juga mengaku takut dianggap serakah karena mencoba hal di luar dunia presenter yang sudah menjadi bidangnya selama ini.

Daniel Mananta Akui Insecure saat Membangun YouTube: Takut Dibilang Rakus
Daniel Mananta Akui Insecure saat Membangun YouTube: Takut Dibilang Rakus

"Sering kepikiran, 'Niel, lo kan presenter TV, tempatmu di sana. Ngapain lo mulai merambah ke YouTube? Nanti dibilang rakus sama orang,'" cerita Daniel. "Gue juga takut dibilang gagal, takut dibilang serakah, dan terlalu banyak memikirkan pendapat orang lain."

Namun, perasaan takut itu akhirnya dikalahkan oleh keinginannya untuk membantu banyak orang, terutama di masa pandemi yang penuh ketidakpastian.

"Saat pandemi, gue melihat banyak orang di sekitarku yang mengalami ketakutan, depresi, dan kebingungan dalam hidup mereka. Jujur, hati gue rasanya sedih banget," kata ayah dua anak itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174892//aditya_bagja_mulyana-o5ba_large.jpg
Cerita Eks Bassist The SIGIT yang Hengkang Usai Kelewat Sholat Subuh saat Tour Manggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174877//elsa_japasal-6m17_large.jpg
Elsa Japasal Ngaku Deg-degan dengan Single Terbaru, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174781//ashanty-NlSE_large.jpg
Respons Ashanty Usai Dituding Rampas Barang Eks Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/33/3174587//casting_film_jembatan_shiratal_mustaqim-C8Al_large.JPG
Cerita Imelda Therinne Lalui Perjuangan Fisik dan Spiritual di Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174472//billy_dan_vika_sudah_menikah-huxy_large.jpg
Billy Syahputra Terharu Dikaruniai Anak Pertama dari Vika Kolesnaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174470//baim_wong_saat_menajdi_sutradara-jZQB_large.JPG
Mulai Terjun Jadi Sutradara, Baim Wong: Cita-Cita dari Dulu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement