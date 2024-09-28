Single Wanita Idaman, Ungkapan Cinta Loka Manya Prawiro

JAKARTA - Penulis lagu Loka Manya Prawiro kembali mengungkapkan rasa cintanya yang mendalam kepada sang istri. Ia mengungkapkan melalui karya terbarunya, sebuah lagu berjudul Wanita Idaman.

"Istri saya adalah pujaan hati saya, dia sungguh istimewa. Dialah wanita idaman saya," ujar Loka dengan senyum penuh kebahagiaan saat berbicara tentang inspirasinya.

Loka menjelaskan bahwa lagu Wanita Idaman lahir dari kekagumannya yang tulus serta cinta yang begitu dalam kepada sang istri.

Lagu ini bukan sekadar karya biasa, tetapi merupakan penghargaan dan pengakuan atas perjalanan hidup mereka berdua, yang telah mereka jalani bersama sejak masa muda hingga saat ini.

Lagu Wanita Idaman dinyanyikan dengan indah oleh Richard Chriss, seorang penyanyi solo pria yang dikenal dengan gaya vokal soul R&B jazz di Indonesia.

Suara khas Richard yang penuh emosi dianggap sangat cocok dengan sentuhan funky R&B jazz yang diusung dalam lagu tersebut.

Berbeda dari karya-karya sebelumnya, Wanita Idaman merupakan eksplorasi musik yang berani, menggabungkan nuansa funky R&B jazz ala tahun 1980-an dengan sentuhan kontemporer masa kini.