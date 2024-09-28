Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Single Wanita Idaman, Ungkapan Cinta Loka Manya Prawiro

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |01:08 WIB
Single Wanita Idaman, Ungkapan Cinta Loka Manya Prawiro
Single Wanita Idaman, Ungkapan Cinta Loka Manya Prawiro (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA -  Penulis lagu Loka Manya Prawiro kembali mengungkapkan rasa cintanya yang mendalam kepada sang istri. Ia mengungkapkan melalui karya terbarunya, sebuah lagu berjudul Wanita Idaman.

"Istri saya adalah pujaan hati saya, dia sungguh istimewa. Dialah wanita idaman saya," ujar Loka dengan senyum penuh kebahagiaan saat berbicara tentang inspirasinya.

Loka menjelaskan bahwa lagu Wanita Idaman lahir dari kekagumannya yang tulus serta cinta yang begitu dalam kepada sang istri. 

Single Wanita Idaman, Ungkapan Cinta Loka Manya Prawiro
Single Wanita Idaman, Ungkapan Cinta Loka Manya Prawiro

Lagu ini bukan sekadar karya biasa, tetapi merupakan penghargaan dan pengakuan atas perjalanan hidup mereka berdua, yang telah mereka jalani bersama sejak masa muda hingga saat ini.

Lagu Wanita Idaman dinyanyikan dengan indah oleh Richard Chriss, seorang penyanyi solo pria yang dikenal dengan gaya vokal soul R&B jazz di Indonesia. 

Suara khas Richard yang penuh emosi dianggap sangat cocok dengan sentuhan funky R&B jazz yang diusung dalam lagu tersebut.

Berbeda dari karya-karya sebelumnya, Wanita Idaman merupakan eksplorasi musik yang berani, menggabungkan nuansa funky R&B jazz ala tahun 1980-an dengan sentuhan kontemporer masa kini. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/205/3193947//meiska_adinda-STOR_large.jpg
Meiska Adinda Debut Tampil di Malaysia, Terharu Terima Sambutan Fans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/33/3193845//julia_prastini-zCPW_large.JPG
Jule Mulai Terang-terangan Lepas Hijab dan Pakai Tanktop, Netizen Ramai Ingin Boikot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/33/3193854//richard_lee-7pd3_large.jpg
Polisi Jadwalkan Mediasi Antara Doktif dan Richard Lee di Polres Metro Jaksel Hari Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/33/3193817//arie_kriting-HpXs_large.jpg
Arie Kriting Tak Izinkan Grok Edit Fotonya demi Hindari Penyalahgunaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/33/3193810//richard_lee-Uyp2_large.jpg
Richard Lee Resmi Jadi Tersangka Laporan Doktif, Bakal Diperiksa Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/33/3193786//andhara_early-qpZn_large.jpg
Alasan Andhara Early Akhiri Pernikahan 14 Tahun Bersama Bugi Ramadhana 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement