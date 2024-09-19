JAKARTA - LM akhirnya dijemput paksa oleh sang bunda, Nikita Mirzani, di apartemen kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, pada Kamis (19/9/2024).
Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, menjelaskan alasan LM sangat histeris ketika dijemput paksa ibunya.
"Alhamdulillah. Baik-baik aja. Kaget aja ketemu ibunya. Hal yang diluar perkiraan kali ya selama ini kan nggak pernah ketemu," ujar Fahmi saat di konfirmasi awak media hari ini.
Fahmi menjelaskan jika Nikita Mirzani dan LM tengah menuju rumah sakit di Jakarta untuk menjalani visum.