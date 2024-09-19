Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irish Bella Akui Sudah Punya Pacar Baru

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |10:43 WIB
Irish Bella Akui Sudah Punya Pacar Baru
Irish Bella Akui Sudah Punya Pacar Baru (Foto: IG Irish Bella)
A
A
A

JAKARTA - Irish Bella mengaku telah memiliki pacar baru. Artis yang sering disapa Ibel ini meminta doa agar dimudahkan dan disegerakan ke jenjang yang lebih serius. 

Irish Bella berharap tidak salah pilih soal pasangan barunya. Ia ingin pasangan barunya nanti bisa saling support untuk masa depan yang lebih baik meski belum dapat dipublikasikan.

“Yang terpenting bibit bebet bobotnya jelas, kalo memang sudah cocok ingin segera disegerakan, apalagi kalau bisa mencerahkan masa depan kenapa harus ditunda?”  ujar Irish Bella dalam tayangan Intens Investigasi.

Irish Bella Akui Sudah Punya Pacar Baru
Irish Bella Akui Sudah Punya Pacar Baru

“Belum bisa di-spill apa apa dulu, nanti diceritain kalau sudah waktunya, pokoknya di doain aja yang terbaik,” lanjutnya.

Irish Bella kini berstatus janda setelah 7 bulan lalu bercerai dengan Ammar Zoni. Sempat gagal membangun rumah tangga, Irish ingin lebih berhati hati dalam menjalani hubungan. 

Halaman:
1 2 3
