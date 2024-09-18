Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jessica Felicia Santai Dilaporkan Azizah Salsha

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |10:38 WIB
Jessica Felicia Santai Dilaporkan Azizah Salsha
Jessica Felicia Santai Dilaporkan Azizah Salsha (Foto: Youtube Intens Investigasi)
A
A
A

JAKARTA - Konten kreator Jessica Felicia dilaporkan oleh selebgram Azizah Salsha atas kasus dugaan pencemaran nama baik karena dituding berselingkuh. Jessica Felicia pun telah menjalani pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya, Ahmad Ramzy.

Usai pemeriksaan, Jessica mengaku dirinya hanya melakukan pekerjaannya sebagai konten kreator yang biasa membuat konten soal isu-isu viral yang menjadi perbincangan hangat di media sosial. 

"Saya hanya melakukan pekerjaan saya sebagai content creator ya, saya membuat konten hanya seperti pada umumnya saya seperti membuat konten-konten biasa saja. Konten berita yang sedang viral," kata Jessica Felicia saat ditemui di Bareskrim Polri, Selasa (17/9/2024)

Jessica Felicia Santai Dilaporkan Azizah Salsha
Jessica Felicia Santai Dilaporkan Azizah Salsha

Sampai saat ini, dia mengaku konten yang dilaporkan itu masih ada di akun media sosialnya dan tidak ada pihak yang meminta untuk dihapus.

"Kontennya masih ada, dan tidak ada pihak yang meminta untuk di takedown," ujar Jessica Felicia.

Mengenai isu perselingkuhan Azizah Salsha, Jessica Felicia mengklaim telah menyerahkan bukti kepada penyidik saat diperiksa.

"Kalau dari saya, perselingkuhan itu memang betul adanya. Untuk bukti lanjut sudah saya serahkan, tapi saya mau bilang kalau perselingkuhan Salim dan Zize itu benar adanya,” ungkap Jessica Felicia.

Lalu, Jessica Felicia sendiri mengaku tidak mengenal satupun dari Rachel Vennya, Salim Nauderer, Azizah Salsha, maupun Pratama Arhan yang saat itu tengah menjadi sorotan publik. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/33/3192079//inara_rusli_dan_insanul_fahmi-f9LB_large.jpg
Inara Rusli dan Insanul Fahmi Jalani Pemeriksaan Kasus Perzinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/65/3192013//maria_selena-hU59_large.jpg
5 Artis Cantik yang Ternyata Lulusan ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/33/3191969//deddy_corbuzier-kJU0_large.jpg
Sudah Mualaf, Deddy Corbuzier Tetap Temani Azka Rayakan Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/33/3191935//insanul_fahmi-5LbF_large.jpg
Insanul Fahmi Curiga Video CCTV 2 Jam Inara Rusli Diperjualbelikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/33/3191926//aura_kasih-MECP_large.jpg
10 Pria Pernah Dekat dengan Aura Kasih sebelum Diisukan Jadi Wanita Simpanan RK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/482/3191916//vidi-IjX9_large.jpg
Cerita Vidi Aldiano 6 Tahun Berjuang Melawan Kanker: Aku Belajar soal Keikhlasan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement