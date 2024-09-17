Bangga, Anak Irfan Hakim Raih Medali Emas di Ajang PON 2024

JAKARTA - Irfan Hakim membawa kabar membanggakan. Sang putri, Aisha Hakim yang mewakili DKI Jakarta dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 Aceh-Sumut berhasil meraih medali emas.

Melalui unggahan Instagram miliknya, Irfan mengabarkan bahwa Aisha bersama rekan setimnya mendapatkan emas dalam cabang olahraga berkuda di kelas kuda jumping beregu U21 dalam laga ini.

Irfan pun membagikan potret putrinya yang memamerkan medali emas yang berhasil diraihnya. Irfan dan istri pun tampak semringah melihat pencapaian putri mereka.

"Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menentukan semua kejadian, usaha keras sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan. Akhirnya diberikan kemenangan. Selamat @aishakeem15 bersama @rifatharsya08 dan @makbar_kurniawan mendapat medali EMAS di kelas Jumping beregu U21 PON XXI Aceh-Sumut 2024," ujar Irfan Hakim dalam Instagram miliknya @irfanhakim75, Senin (16/9/2024).

Perjuangan keras harus ditempuh Aisha bersama kudanya, Jeedina sebelum akhirnya berhasil membawa pulang medali emas. Bahkan, Aisha sempat terjatuh saat mengikuti kejuaraan nasional dua tahun lalu.

Aisha dan Jeedina pun sama-sama berusaha melawan rasa trauma dan berjuang sekuat tenaga demi meraih hasil maksimal di ajang PON 2024.

"Setelah sebelumnya pernah jatuh bersama Jeedina di kejurnas 2 tahun lalu, kemudian bersama berusaha bangkit. Tak mudah melawan rasa trauma dari kejadian itu, Jeedina maupun Aisha nya. Hari ini pembuktian bahwa kerja keras tak menghianati hasil. kalian berjuang bersama untuk DKI jakarta dan kalian buktikan kalian bisa. selamat ya Aisha dan Jeedina. Ayah bangga ama kalian berdua," ungkapnya.

Irfan Hakim pun mengucapkan rasa terima kasih kepada sejumlah pihak yang sudah memberikan dukungan serta mendoakan anaknya berlaga dalam ajang tersebut.

"Makasih @andryfebri27 @equinara @pordasi.jakarta @disporadkijkt @koni_dki dan ibu2 pengajian yg mendoakan, ustadz dan juga keluarga," tandasnya.